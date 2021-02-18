Китайскую подделку продукции амурского бренда продают в Китае

Мясную продукцию под названием «Рублёвая кишка» обнаружил русскоговорящий житель Китая. Он выложил в своём аккаунте фотографию с упаковкой и уточнил, действительно ли такой продукт производят в России. «Это закос под логотип нашего производителя ж, один в один», ответили ему пользователи Twitter из Приамурья. Приобрести загадочный мясной продукт можно на сайте интернет-торговли Taobao, товар покупателю отправят из Муданьцзяна. Цена упаковки от 23 до 29 юаней (от 260 до 330 рублей). Насколько популярен продукт, сказать сложно – положительные отзывы есть, но комментариев к продукту никто не оставил. Также известно, что копия российского бренда впервые появилась в китайских СМИ во время сюжета про популярность российских продуктов в Китае.

Подделки на российские товары в Китае возникают регулярно, тем более, что русские продукты пользуются там особой популярностью. В интернете без труда можно найти фото подделки пломбира «Морж» от Арсеньевского молочного комбината, также недавно блогеры обратили внимание на подделку пряников и выпечки фирмы Slakon в Суйфэньхэ. Ранее китайское правительство уже обращалась к российским бизнесменам с просьбой регистрировать свои товарные знаки в Китае, что позволит избежать риска подделок.