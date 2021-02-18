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18февраля
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сегодня, 16:15 0

Китайскую подделку продукции амурского бренда продают в Китае

Китайскую подделку продукции амурского бренда продают в Китае
Фото: biang.ru

Пользователи Twitter обнаружили китайскую копию амурского бренда. Китайцы выпускают под «нашим» логотипом загадочный продукт под названием «Рублёвая кишка», сообщает Biang.ru.

Мясную продукцию под названием «Рублёвая кишка» обнаружил русскоговорящий житель Китая. Он выложил в своём аккаунте фотографию с упаковкой и уточнил, действительно ли такой продукт производят в России. «Это закос под логотип нашего производителя ж, один в один», ответили ему пользователи Twitter из Приамурья. Приобрести загадочный мясной продукт можно на сайте интернет-торговли Taobao, товар покупателю отправят из Муданьцзяна. Цена упаковки от 23 до 29 юаней (от 260 до 330 рублей). Насколько популярен продукт, сказать сложно – положительные отзывы есть, но комментариев к продукту никто не оставил. Также известно, что копия российского бренда впервые появилась в китайских СМИ во время сюжета про популярность российских продуктов в Китае.

Подделки на российские товары в Китае возникают регулярно, тем более, что русские продукты пользуются там особой популярностью. В интернете без труда можно найти фото подделки пломбира «Морж» от Арсеньевского молочного комбината, также недавно блогеры обратили внимание на подделку пряников и выпечки фирмы Slakon в Суйфэньхэ. Ранее китайское правительство уже обращалась к российским бизнесменам с просьбой регистрировать свои товарные знаки в Китае, что позволит избежать риска подделок.

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#жизнь #интернет #Китай

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