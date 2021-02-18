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18февраля
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сегодня, 16:03 0

В Хабаровске медцентру грозит штраф до полумиллиона за рекламу с сексуальным подтекстом

В Хабаровске медцентру грозит штраф до полумиллиона за рекламу с сексуальным подтекстом
Фото: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске частный медцентр обязали убрать рекламу с сексуальным подтекстом. Центр, посчитали в ФАС, нарушил закон «О рекламе». Если владельцы не снимут провокационные баннеры за десять дней, то им грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

— Использованный в рекламе женский образ – непристоен. Он никак не связан с объектом рекламирования и является сексуальной объективизацией. А в сочетании с серьёзной проблемой – пандемией, предложение медицинских услуг, сопровождаемое образом девушки пониженной социальной ответственности, смотрится неэтично, – отметили эксперты.

Об этом сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю.

Напомним, что в 2019 году ФАС возбудила дело из-за рекламы с фразой «Даю всем» в Чигирях. А в 2018 году амурское СМИ попало в поле зрения ФАС за статью с двумя провокационными заголовками.

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#культура #медицина #происшествия

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