На Восточный прибыли части ракеты-носителя для нового запуска

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На космодром Восточный прибыл специальный железнодорожный состав с блоками ракеты-носителя «Союз-2.1б» и два головных обтекателя для него, сообщают в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Прибывшие на станцию Ледяная части ракеты-носителя встретили специалисты. Состав поезда отбуксировали на унифицированный технический комплекс космодрома.

— Вагоны с составными частями ракеты космического назначения находятся на территории технического комплекса. Согласно комплексному графику работ после 24 февраля пусковой расчет приступит к работам с частями прибывшей ракеты-носителя и их сборке в «пакет». Ракета-носитель «Союз-2.1б» предназначена для миссии в рамках контракта с иностранным заказчиком, – сообщили в пресс-службе ЦЭНКИ.

Напомним, что Роскосмос принял решение перенести на месяц первый запуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Восточный. Запуск планировался на 25 февраля, он перенесён на 25 марта, но может состояться и ещё позже.