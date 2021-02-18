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18февраля
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сегодня, 15:40 0

На Восточный прибыли части ракеты-носителя для нового запуска

На Восточный прибыли части ракеты-носителя для нового запуска
Фото: russian.space

На космодром Восточный прибыл специальный железнодорожный состав с блоками ракеты-носителя «Союз-2.1б» и два головных обтекателя для него, сообщают в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Прибывшие на станцию Ледяная части ракеты-носителя встретили специалисты. Состав поезда отбуксировали на унифицированный технический комплекс космодрома.

— Вагоны с составными частями ракеты космического назначения находятся на территории технического комплекса. Согласно комплексному графику работ после 24 февраля пусковой расчет приступит к работам с частями прибывшей ракеты-носителя и их сборке в «пакет». Ракета-носитель «Союз-2.1б» предназначена для миссии в рамках контракта с иностранным заказчиком, – сообщили в пресс-службе ЦЭНКИ.

Напомним, что Роскосмос принял решение перенести на месяц первый запуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Восточный. Запуск планировался на 25 февраля, он перенесён на 25 марта, но может состояться и ещё позже.

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#космодром #космос

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