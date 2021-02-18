Губернатор Приамурья рассказал о ситуации с бензином

Глава Амурской области Василий Орлов прокомментировал ситуацию, сложившуюся в начале февраля с бензином, и рассказал, какие выводы были сделаны, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Нужно разбираться в природе этой ситуации. Конечно, выводы определенные сделаны, в том числе в плане снижения рисков – в случае, если возникают форс-мажорные обстоятельства. Однако у нас в начале февраля никакого форс-мажора не было. Было плановое закрытие на модернизацию хабаровского завода. А вот почему эта ситуация была упущена снабжающими организациями, почему она не была учтена, нужно разбираться, — отметил Василий Орлов.

В области еженедельно ведётся мониторинг топливного баланса – как по наличию, так и поставкам. Напомним, из-за планового ремонта на хабаровском заводе в Амурской области были зафиксированы перебои с поставками топлива.

— Это всё нужно учесть, сделать соответствующие выводы. Ответственные за данный вопрос закреплены. Надеюсь, что такая ситуация не повторится, но ещё раз хотел бы отметить, что у нас, к сожалению, собственного производства на территории Амурской области нет. Ранее был один очень интересный проект по строительству нефтеперерабатывающего завода. Он, к сожалению, не реализован в связи с тем, что инвестор не смог договориться об объемах нефти из трубы ВСТО (нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий океан). Хотя, на мой взгляд, такой проект стал бы идеальным решением проблемы топливной безопасности на территории Дальнего Востока. Мы все-таки находимся на значительном удалении от большинства заводов. С этим, кстати, согласен и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, он также об этом говорил, – прокомментировал губернатор.