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18февраля
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сегодня, 15:27 3

Губернатор Приамурья рассказал о ситуации с бензином

Губернатор Приамурья рассказал о ситуации с бензином

Глава Амурской области Василий Орлов прокомментировал ситуацию, сложившуюся в начале февраля с бензином, и рассказал, какие выводы были сделаны, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Нужно разбираться в природе этой ситуации. Конечно, выводы определенные сделаны, в том числе в плане снижения рисков – в случае, если возникают форс-мажорные обстоятельства. Однако у нас в начале февраля никакого форс-мажора не было. Было плановое закрытие на модернизацию хабаровского завода. А вот почему эта ситуация была упущена снабжающими организациями, почему она не была учтена, нужно разбираться, — отметил Василий Орлов.

В области еженедельно ведётся мониторинг топливного баланса – как по наличию, так и поставкам. Напомним, из-за планового ремонта на хабаровском заводе в Амурской области были зафиксированы перебои с поставками топлива.

— Это всё нужно учесть, сделать соответствующие выводы. Ответственные за данный вопрос закреплены. Надеюсь, что такая ситуация не повторится, но ещё раз хотел бы отметить, что у нас, к сожалению, собственного производства на территории Амурской области нет. Ранее был один очень интересный проект по строительству нефтеперерабатывающего завода. Он, к сожалению, не реализован в связи с тем, что инвестор не смог договориться об объемах нефти из трубы ВСТО (нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий океан). Хотя, на мой взгляд, такой проект стал бы идеальным решением проблемы топливной безопасности на территории Дальнего Востока. Мы все-таки находимся на значительном удалении от большинства заводов. С этим, кстати, согласен и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, он также об этом говорил, – прокомментировал губернатор.

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    49 минут назад

    Страна-бензоколонка без бензина... Это что-то новое!

  • Разнящий

    Разнящий
    17 минут назад

    Нужно разбираться бу-бу-бу... а бенза как не было, так и нет на большинстве АЗС.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    8 минут назад

    "Ответственные за данный вопрос закреплены" как и прокуроры губер бьет по хвостам..а где раньше были ответственные....на .рена министерства, которые кроме получения приличных зарплат ничего(от слова ничего) не делают...

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