Мобильная версия Амур.инфо стала доступна для всех пользователей

Портал Амур.инфо запустил версию для мобильных устройств. Теперь каждому пользователю, который зайдёт на сайт с телефона или планшета, будет доступен выбор – какую версию нужно загрузить.

— Наша задача была сделать главную страницу не только красивой, но и, в первую очередь, удобной. В мобильной версии главной страницы сайта вынесены все основные разделы. Взаимодействовать с сайтом с помощью мобильных телефонов стало значительно легче. К тому же, помимо юзабилити, повысилась скорость загрузки, – рассказали разработчики мобильной версии сайта.

Для любителей полной версии сайта есть возможность вернуть прежний вид: для этого достаточно нажать на иконку компьютера в верхнем правом углу.