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18февраля
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сегодня, 13:52 0

Сиделка Марадоны призналась, что добавляла ему снотворное в пиво

Сиделка Марадоны призналась, что добавляла ему снотворное в пиво
Фото: nur.kz

Сиделка футболиста Диего Марадоны призналась, что добавляла в его пиво снотворное. Об этом рассказала психолог Гризельда Морель, которая работала с восьмилетним сыном Марадоны, пишет Life со ссылкой на Daily Mail.

Как стало известно, сиделка это делала, чтобы легендарный футболист «не суетился по ночам». Психолог также заявила, что Марадоне давали алкоголь даже по утрам, если он об этом просил.

Морель отметила, что психическое состояние Марадоны настолько ухудшилось, что однажды его застали, когда он говорил по телефону без самого гаджета в руке.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти была названа острая сердечная недостаточность, которая привела к отёку лёгких.

С тех пор идёт расследование, в ходе которого следователи пытаются установить, мог ли Марадона стать жертвой врачебной халатности. Дочери футболиста ранее заявили, что к смерти отца причастен его доктор Леопольдо Луке. Его обвиняли в непредумышленном убийстве, но позже отпустили из-под ареста. Сам врач заявил, что для спасения спортсмена было сделано всё возможное.

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#происшествия #спорт

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