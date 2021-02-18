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18февраля
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сегодня, 14:50 0

В Благовещенский район закупили мусоровозы

В Благовещенский район закупили мусоровозы
Фото: blagraion

Для вывоза мусора из частного сектора Благовещенска и Благовещенского района закупили ещё два новых мусоровоза, сообщает пресс-служба районной администрации.

Эти коммунальные машины будут оборудованы системой ГЛОНАСС. Это позволит оптимизировать маршрут и график работы для обеспечения высокого качества контроля на линии в режиме реального времени.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Полигон» сейчас занимается регистрацией и оформлением документов на новую технику.

— Расширение автомобильного парка не только позволит нам увеличить количество вывозов мусора на вверенной нам территории, но и поспособствует сохранению экологической безопасности на высоком уровне, что особенно важно в нынешних эпидемиологических условиях, – сообщают в пресс-службе районной администрации.

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#ЖКХ

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