В Благовещенский район закупили мусоровозы

Фото: blagraion

Для вывоза мусора из частного сектора Благовещенска и Благовещенского района закупили ещё два новых мусоровоза, сообщает пресс-служба районной администрации.

Эти коммунальные машины будут оборудованы системой ГЛОНАСС. Это позволит оптимизировать маршрут и график работы для обеспечения высокого качества контроля на линии в режиме реального времени.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Полигон» сейчас занимается регистрацией и оформлением документов на новую технику.

— Расширение автомобильного парка не только позволит нам увеличить количество вывозов мусора на вверенной нам территории, но и поспособствует сохранению экологической безопасности на высоком уровне, что особенно важно в нынешних эпидемиологических условиях, – сообщают в пресс-службе районной администрации.

.