Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:52 3

В Благовещенске огромный флаг на набережной Амура сняли из-за сильного ветра

В Благовещенске огромный флаг на набережной Амура сняли из-за сильного ветра

«Из-за сильного ветра в среду 17 февраля во избежание порыва тросовой системы флагштока, а также для текущего ремонта полотнища было принято решение снять флаг. По техническим причинам, связанным с сильными порывами ветра, спустить флаг и закрепить его на безопасной высоте удалось только вечером», – пишет в своём телеграмм-канале мэр Благовещенска Олег Имамеев.

18 февраля флаг удалось снять. Специалисты проведут текущий ремонт полотнища, а когда погодные условия позволят, флаг вернут на флагшток.

Напомним, в столице Приамурья в пятницу, 12 февраля, рабочие порвали нижнюю часть флага на набережной. Из-за сильного ветра флаг приспустили. Однако рабочие перестарались и немного проткнули полотно.

Просмотров всего: 290

#мэрия #происшествия

распечатать

Фотогалерея

Общество

В Хабаровске медцентру грозит штраф до полумиллиона за рекламу с сексуальным подтекстом

В России и мире

Сиделка Марадоны призналась, что добавляла ему снотворное в пиво
В России и мире

45-летняя москвичка чуть не умерла из-за переедания хурмы
Общество 4

В Благовещенске сильный ветер повредил автобусные остановки

Комментарии
Показать все (3)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    столько народных денег вбухали в этот флаг

  • in essence

    in essence
    2 часа назад

    Только что, что то нацепили.

    Ветер южный

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    46 минут назад

    А, это тот самый флаг который нацепили в разгар пандемии, когда не было аппаратов ИВЛ, и продали 3ю городскую больницу китайцам... Помним

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь