В Благовещенске огромный флаг на набережной Амура сняли из-за сильного ветра

«Из-за сильного ветра в среду 17 февраля во избежание порыва тросовой системы флагштока, а также для текущего ремонта полотнища было принято решение снять флаг. По техническим причинам, связанным с сильными порывами ветра, спустить флаг и закрепить его на безопасной высоте удалось только вечером», – пишет в своём телеграмм-канале мэр Благовещенска Олег Имамеев.

18 февраля флаг удалось снять. Специалисты проведут текущий ремонт полотнища, а когда погодные условия позволят, флаг вернут на флагшток. Напомним, в столице Приамурья в пятницу, 12 февраля, рабочие порвали нижнюю часть флага на набережной. Из-за сильного ветра флаг приспустили. Однако рабочие перестарались и немного проткнули полотно.

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Наталья Сиротова