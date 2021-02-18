Советник губернатора Приамурья выступит перед лидерами России

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В высшей школе государственного управления РАНХиГС начался очередной модуль образовательной программы «Мастер публичной политики», подготовленный академией специально для победителей конкурса «Лидеры России – Политика». Тема – работа с информационной повесткой, сообщает телеграм-канал «Незыгарь».

За четыре дня пройдут 12 занятий и мастер-классов, тренинги и «интеллектуальный баттл». Основное внимание уделят современным трендам, в том числе – работе в Telegram и Tik-Tok.

Известный политтехнолог, советник губернатора Амурской области Глеб Кузнецов расскажет про выстраивание образа политика и основные принципы работы с повесткой.

Напомним, Кузнецова назначили советником губернатора Амурской области на общественных началах в январе. Уже много лет он занимается реализацией социальных, исторических и образовательных проектов на территории Приамурья.