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18февраля
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сегодня, 15:01 0

Советник губернатора Приамурья выступит перед лидерами России

Советник губернатора Приамурья выступит перед лидерами России
Фото: www.amurobl.ru

В высшей школе государственного управления РАНХиГС начался очередной модуль образовательной программы «Мастер публичной политики», подготовленный академией специально для победителей конкурса «Лидеры России – Политика». Тема – работа с информационной повесткой, сообщает телеграм-канал «Незыгарь».

За четыре дня пройдут 12 занятий и мастер-классов, тренинги и «интеллектуальный баттл». Основное внимание уделят современным трендам, в том числе – работе в Telegram и Tik-Tok.

Известный политтехнолог, советник губернатора Амурской области Глеб Кузнецов расскажет про выстраивание образа политика и основные принципы работы с повесткой.

Напомним, Кузнецова назначили советником губернатора Амурской области на общественных началах в январе. Уже много лет он занимается реализацией социальных, исторических и образовательных проектов на территории Приамурья.

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#областная власть #российская власть

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