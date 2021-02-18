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18февраля
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В Амурскую область поступили передвижные маммографы

В Амурскую область поступили передвижные маммографы
Фото: amurzdrav.ru

Бурейская, Сковородинская и Свободненская больницы Амурской области получили по одному передвижному маммографу, сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения Приамурья.

Передвижной маммографический кабинет сделан на базе шасси автомобиля КамАЗ, и представляет собой фургон с изолированными отсеками. Эти машины нужны для того, чтобы жительницы отдалённых районов области могли проходить медицинские обследования, не выезжая в областной или районный центр. Новая техника закуплена для раннего выявления и профилактики заболеваний молочных желёз, а в конечном счёте и для снижения смертности от рака молочной железы.

— Обеспечение доступности медицинской помощи для людей, независимо от места их проживания – одна из главных задач системы здравоохранения. Мы стараемся приблизить, насколько это возможно, диагностику к нашему населению, чтобы как можно раньше выявлять грозные заболевания. В 2020 году по инициативе губернатора правительством области было принято решение приобрести 16 передвижных медицинских комплексов различного назначения на базе высокопроходимых автомобилей. Осенью мы получили 5 мобильных диагностических кабинетов, 5 ФАПов на колесах и 3 КамАЗа со стоматологическим оборудованием. Сейчас пришли эти маммографические комплексы, которые, безусловно, позволят добиться более раннего выявления в том числе онкологических заболеваний. Соответственно, благодаря новой технике наши врачи смогут своевременно оказывать помощь амурчанкам. Это стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» – в рамках нацпроекта «Здравоохранение», – говорит первый заместитель министра здравоохранения Амурской области Игорь Хомитов.

Передвижные маммографы удобны и комфортны как для медицинского персонала, так и для пациентов этого кабинета на колёсах. В каждом автомобиле есть цифровые маммографы, мебель, вспомогательное оборудование и рабочее место лаборанта. Машины подготовлены для работы круглый год в самых отдалённых посёлках Амурской области.

— Мы очень ждали эту «передвижку», у нас в больнице уже сейчас составляются графики выездов маммографической станции в сёла Сковородинского района. Район наш большой, сложный по ландшафту, такая техника, безусловно, нужна, чтобы добираться до самых отдаленных сёл, – сообщила заместитель главного врача ГБУЗ АО «Сковородинская ЦРБ» Юлия Желудева.

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#здоровье #областная власть

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