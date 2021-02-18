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18февраля
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Глава Свободного проверил временный приют для безнадзорных собак

Глава Свободного проверил временный приют для безнадзорных собак

Мэр Свободного Владимир Константинов посетил временный приют для безнадзорных животных, открытый в ноябре 2019 года. В ходе встречи глава Свободного сообщил, что администрацией прорабатывается вопрос о создании полноценного питомника.

Территория приюта была обустроена на деньги, выделенные из областного бюджета. На отлов животных в 2020 году из областного бюджета было выделено 645 тысяч рублей, а из местного еще пять миллионов. Деньги, в основном, потрачены на обустройство питомника.

На эти средства обустроена территория приюта, на которой находится находится 31 вольер и 40 будок. Для медицинского обслуживания животных приобретены четыре блок-контейнера общей стоимостью более миллиона рублей.

Также была приобретена специализированная автомашина для отлова и перевозки животных и оборудование для ловли безнадзорных животных.

За 2020 год по муниципальным контрактам на территории города отловлено, стерилизовано и чипировано 164 собаки. По истечении 45 суток выпущено в среду обитания 159 собак, отдано жителям в добрые руки пять животных.

В текущем году по состоянию на 12 февраля отловлено по муниципальным контрактам 29 животных, 14 стерилизовано, 7 – выпущено в среду обитания в связи с истечением срока содержания в приюте.

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#животные #Свободный

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