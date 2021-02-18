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Бывший полпред президента Виктор Ишаев получил условный срок по делу о растрате 7,5 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба Замоскворецкого суда, бывшего губернатора Хабаровского края приговорили к пяти годам условно, с испытательным сроком в пять лет.

Также Ишаев обязан выплатить штраф в 800 тысяч рублей. Генеральный директор представительства «Роснефти» по Хабаровскому краю Геннадий Кондратов, проходивший по этому же делу, получил три года условно. Ранее Кондратов признал вину и дал показания против Ишаева.

Напомним, в конце марта 2019 года был задержан бывший полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев. Сторона обвинения просила для бывшего главы Хабаровского края наказания в виде заключения в колонию общего режима сроком на семь лет, а его предполагаемого сообщника – на четыре. Виктор Ишаев был признан виновным в растрате крупной денежной суммы с использованием служебного положения. Также судом признана вина экс-директора представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадия Кондратова.