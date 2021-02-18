Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:58 3

Виктор Ишаев получил условный срок

Виктор Ишаев получил условный срок
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Бывший полпред президента Виктор Ишаев получил условный срок по делу о растрате 7,5 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба Замоскворецкого суда, бывшего губернатора Хабаровского края приговорили к пяти годам условно, с испытательным сроком в пять лет.

Также Ишаев обязан выплатить штраф в 800 тысяч рублей. Генеральный директор представительства «Роснефти» по Хабаровскому краю Геннадий Кондратов, проходивший по этому же делу, получил три года условно. Ранее Кондратов признал вину и дал показания против Ишаева.

Напомним, в конце марта 2019 года был задержан бывший полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев. Сторона обвинения просила для бывшего главы Хабаровского края наказания в виде заключения в колонию общего режима сроком на семь лет, а его предполагаемого сообщника – на четыре. Виктор Ишаев был признан виновным в растрате крупной денежной суммы с использованием служебного положения. Также судом признана вина экс-директора представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадия Кондратова.

Просмотров всего: 510

#российская власть #суды

распечатать


Власть

Советник губернатора Приамурья выступит перед лидерами России
Власть 12

Валентина Матвиенко: «Амурская область – это совершенно уникальный, неповторимый и очень перспективный регион»
Власть 2

Василий Орлов: «Без исключения по всем вопросам достигнуто понимание»
Происшествия 1

В Приамурье на восемь лет осудили организатора преступной группы по продаже наркотиков
Комментарии
Показать все (3)
  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    2 часа назад

    Украл 10 тыщ - в тюрьму. Украл несколько миллионов - погрозили пальцем и дали несколько лет условно. "Зачётные" законы в Нашерашке.

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Согласен на пару-тройку мультов. Заплачу косарей триста штрафа и можно десятку условки. Вот оно правосудие. Во всей красе

  • Разнящий

    Разнящий
    17 минут назад

    А если бы что хорошее для народа сделал, так вообще пожизненное дали бы.

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь