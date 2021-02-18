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18февраля
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сегодня, 13:13 0

45-летняя москвичка чуть не умерла из-за переедания хурмы

45-летняя москвичка чуть не умерла из-за переедания хурмы
Фото: news.ru

Пристрастие к хурме чуть не стоило жизни 45-летней жительнице Москвы. Женщина была экстренно госпитализирована с острыми болями в животе, причиной которых оказалось раздувание кишечника в несколько раз, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

После обследования врачи установили, что диаметр кишечника женщины в некоторых местах увеличился до 24 см, тогда как нормой считаются 3-6 см. Если бы пациентка затянула с госпитализацией ещё пару дней, у неё мог произойти разрыв кишок.

Стало известно, что москвичка переела хурмы. Она так любит этот фрукт, что за один день съела сразу полтора килограмма. Но женщина не знала об опасной особенности хурмы. Её мякоть после употребления становится похожа на клей. Она обволакивает внутри всю пищу и может вызывать непроходимость. В результате всё, что москвичка ела в последующие дни, накапливалось у неё в кишечнике.

Медики провели успешную операцию и спасли пациентку, сейчас её жизнь вне опасности.

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#здоровье #медицина #происшествия

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