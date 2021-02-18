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18февраля
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сегодня, 14:10 4

В Благовещенске сильный ветер повредил автобусные остановки

В Благовещенске сильный ветер повредил автобусные остановки
Фото: admblag.ru

В столице Приамурья восстанавливают автобусные остановки, пострадавшие от сильного ветра. Поток воздуха сорвал боковые и задние пластиковые панели. Сейчас ремонтируют новую остановку по Новотроицкому шоссе возле ТЦ «Перекресток».

Уже готов павильон в районе Василенко, 13. Затем восстановят павильон на Амурской – Лазо, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что недавно сильный ветер выбил стекло на остановке в районе магазина «Благовещенск». Две стеклянные секции заменят. На днях на Благовещенск обрушился сильный северный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

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#погода #происшествия #работа

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Комментарии
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  • agbor

    agbor
    1 час назад

    Это говорит о качестве работ!!!! Россия!!! Все как обычно!!!

  • vk-Мыслитель

    vk-Мыслитель
    1 час назад

    Ахаха... Результат работы "оптимизаторов" и "экономистов"... а остановки, которые поставлены ещё при Совке век стоят не шелохнутся и века простоят....

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    50 минут назад

    Остановки из гавна, пластика и палок разваливаются. За то сколько бабла на них "освоили" - не сосчитать

  • Разнящий

    Разнящий
    16 минут назад

    Удивительное рядом.

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