В Благовещенске сильный ветер повредил автобусные остановки
В столице Приамурья восстанавливают автобусные остановки, пострадавшие от сильного ветра. Поток воздуха сорвал боковые и задние пластиковые панели. Сейчас ремонтируют новую остановку по Новотроицкому шоссе возле ТЦ «Перекресток».
Уже готов павильон в районе Василенко, 13. Затем восстановят павильон на Амурской – Лазо, сообщает пресс-служба администрации города.
Напомним, что недавно сильный ветер выбил стекло на остановке в районе магазина «Благовещенск». Две стеклянные секции заменят. На днях на Благовещенск обрушился сильный северный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
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