В Благовещенске сильный ветер повредил автобусные остановки

Уже готов павильон в районе Василенко, 13. Затем восстановят павильон на Амурской – Лазо, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что недавно сильный ветер выбил стекло на остановке в районе магазина «Благовещенск». Две стеклянные секции заменят. На днях на Благовещенск обрушился сильный северный ветер с порывами до 20 метров в секунду.