В пятницу ветер в Приамурье ослабеет: прогноз погоды на 19 февраля

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Днём снег ожидается на юге, на севере без осадков. Ветер северный северо-восточный умеренный. Температура -10°С...-15°С, местами по северу около -20°С.

В Белогорске и Свободном пасмурно, без осадков. Днём температура -12°С...-14°С, ночью -15°С...-18°С. Ветер переменный, 2-4 метра в секунду.

В Райчихинске и Архаре завтра днём ясно и без осадков. Днём температура -11°С...-12°С, ночью до -16°С. Ветер переменный, слабый.

В Зее ясно, без осадков. Температура днём до -15°С, ночью столбик термометра опустится до -19°С. Ветер переменный, слабый.

В Шимановске и Сковородине облачно, без осадков. Днём столбик термометра покажет -12°С…-14°С, ночью -17°С…-19°С. Ветер северо-восточный, слабый.

В Тынде ясно, без осадков. Днём температура воздуха -14°С…-18°С, ночью до -22°С. Ветер северный, 3-8 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске ночью без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, температура ночью около -18°С. Днём небольшой снег, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, температура -10°С...-12°С.