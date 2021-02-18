Валентина Матвиенко: «Амурская область – это совершенно уникальный, неповторимый и очень перспективный регион»

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Председатель Совета Федерального Собрания Валентина Матвиенко отметила работу делегации Амурской области и губернатора Приамурья, сообщают в пресс-службе правительства региона.

— Мы в очередной раз убедились, что Амурская область – это совершенно уникальный, неповторимый и очень перспективный регион. Эта земля во все времена манила настоящих энтузиастов, первооткрывателей и всегда славилась целеустремлёнными, неравнодушными людьми, которым по плечу самые непростые задачи. Неслучайно такие масштабные проекты как Байкало-Амурская магистраль, космодром Восточный, газопровод «Сила Сибири» были реализованы именно в вашем регионе. Приамурье можно назвать нашим окном в КНР, в целом в Азию, – сказала Валентина Матвиенко во время пресс-конференции с журналистами.

Стоит отметить, что Амурская область стала первым регионом страны, власти которого выступили с докладом о положении дел после начала пандемии коронавирусной инфекции. Валентина Матвиенко отметила тот факт, что расположение всей области и её центра – Благовещенска – имеют важное геополитическое значение и большой туристический потенциал.

— Благодаря работе губернатора и его команды регионом уже достигнуты заметные успехи. Надо отдать должное губернатору – он рассказал не только о достигнутом, но и достаточно самокритично назвал те проблемы, которые есть. Говоря об успехах, не могу не отметить, что Приамурье входит в топ-30 нацрейтинга инвестиционного климата, работают территории опережающего развития, укрепляется налоговая база. Фиксируется снижение долговой нагрузки. Это хорошая тенденция, особенно учитывая, каким сложным был для всех нас прошлый год. Экономические достижения тесно связаны с реализацией крупных инвестпроектов. Мы видим, что руководство Приамурья уделяет большое внимание вопросам социальной политики. Сегодня различными мерами социальной помощи охвачено более трети жителей области, – сказала Валентина Матвиенко.

Глава Совета Федерации заметила, что Приамурье зачастую работает на опережение.

— Можно только приветствовать ваши решения о выдаче детям-сиротам сертификатов на покупку квартиры. Это проблема острая для всей России, но вы ищете инструменты и механизмы, как можно быстрее решить эту острую проблему. Только недавно президентом было дано поручение заняться модернизацией первичного звена, вы, как всегда, впереди – уже проводите ремонты поликлиник, – отметила спикер верхней палаты парламента.

Кроме того, Валентина Матвиенко заявила о намерении лично посетить Амурскую область. Ожидается, что это произойдет уже летом.

— Мы знаем, конечно же, и о недостаточном уровне доходов населения, и о том, что есть проблемы в сфере здравоохранения. Есть проблемы с кадрами, есть демографические проблемы, продолжается, к сожалению, отток населения из области. Но в целом сложилось очень положительное впечатление. Очевидно, что регионом руководит очень профессиональная команда, и главное – неравнодушная, заинтересованная в достижении результата. Думаю, что и для членов правительства Амурской области оказалась полезной работа в комитетах, те советы, рекомендации, которые были даны. И несмотря на те проблемы, которые есть, главное, что руководство области видит их и понимает, знает, как их решать. Совет Федерации со своей стороны держит на контроле расселение ветхого аварийного жилья в зоне БАМа, именно мы инициировали ремонт больницы в городе Тында. Мы будем оказывать постоянное содействие в развитии системы здравоохранения в регионе и в строительстве медицинских учреждений, – подвела итог дням Амурской области в Совете Федерации Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко заверила, что поддержит предложение о строительстве трёх медицинских учреждений для Амурской области. Как отметила Председатель Совета Федерации, уже готово постановление об оказании содействия экономическому и социальному развитию Амурской области. Акцент сделан на повышение качества жизни жителей Приамурья и уровня их жизни.