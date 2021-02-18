Трагическая случайность: в Чите выстрелом через дверь была убита девятилетняя девочка

В Чите следователи задержали мужчину, которого подозревают в убийстве ребёнка. Девочка была убита выстрелом через дверь, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Трагедия произошла утром 17 февраля. Во время ссоры соседей по лестничной площадке девочку убили выстрелом через дверь. В момент выстрела ребёнок оказался за дверью.

На месте происшествия работали следователи, полицейские и криминалисты. Специалисты провели осмотр, собрали все значимые для расследования материалы. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подозреваемый – 32-летний местный житель задержан. В прокуратуре завели дело по статье «Убийство малолетнего».