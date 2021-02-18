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18февраля
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сегодня, 13:45 3

Трагическая случайность: в Чите выстрелом через дверь была убита девятилетняя девочка

Трагическая случайность: в Чите выстрелом через дверь была убита девятилетняя девочка
Фото: pixabay.com

В Чите следователи задержали мужчину, которого подозревают в убийстве ребёнка. Девочка была убита выстрелом через дверь, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Трагедия произошла утром 17 февраля. Во время ссоры соседей по лестничной площадке девочку убили выстрелом через дверь. В момент выстрела ребёнок оказался за дверью.

На месте происшествия работали следователи, полицейские и криминалисты. Специалисты провели осмотр, собрали все значимые для расследования материалы. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подозреваемый – 32-летний местный житель задержан. В прокуратуре завели дело по статье «Убийство малолетнего».

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • kidman

    kidman
    2 часа назад

    Стрельба из огнестрельного оружия в жилом многоквартирном доме? Какая же это случайность?

  • White Wolf

    White Wolf
    1 час назад

    Как можно было такому козлу выдавать разрешение на оружие?.

  • Разнящий

    Разнящий
    17 минут назад

    Пфф, у нас каждый третий с оружием неадкват.

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