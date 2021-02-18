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18февраля
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сегодня, 13:14 0

В Благовещенске перекроют участок улицы Ленина

В Благовещенске перекроют участок улицы Ленина
Фото: pixabay.com

В столице Приамурья закроют участок центральной улицы города. На проезжей части планируют провести работы специалисты АКС.

В пятницу, 19 февраля, с 08:00 рабочие перекроют половину проезжей части по улице Ленина в районе дома №14 (между Первомайской и Партизанской).

На этом участке специалисты АКС проведут восстановительные работы на сетях теплоснабжения.

Открыть полноценное движение планируется в воскресенье, 21 февраля, до 17:00, сообщает администрация Благовещенска.

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#дороги #жизнь #ЖКХ #транспорт

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