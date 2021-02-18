Василий Орлов: «Без исключения по всем вопросам достигнуто понимание»

Накануне, 17 февраля, в Совете Федерации прошло заседание, посвящённое Амурской области. О достижениях, планах и проблемах региона рассказал глава Амурской области Василий Орлов.

Губернатор во время «Часа субъекта» вынес на обсуждение четыре вопроса: расселение жителей из аварийного жилья в зоне БАМа, состояние автомобильных дорог региона, здравоохранение и защита области от паводковых наводнений. Все эти темы были определены в ходе социологического опроса амурчан.

Свой доклад Василий Орлов начал с показателей развития Амурской области.

— Экономика региона динамично развивается, средние темпы роста экономики превышают среднероссийские показатели. Валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения растет и составляет 416 тысяч рублей на душу населения. К 2025 году мы планируем рост ВРП до 589 тысяч рублей на душу населения, – отметил губернатор Приамурья.

Глава Амурской области отметил, что к 2025 году планируется увеличить объем инвестиций в основной капитал крупнейших инвестиционных проектов в газовой отрасли до 1,8 триллиона рублей.

Василий Орлов сообщил, что, несмотря на пандемию COVID-19, областной бюджет растёт: регион по росту налоговых доходов занимает 4 место в Российской Федерации и 26 место по состоянию инвестиционного климата.

На сегодняшний день в Приамурье реализуется 10 национальных проектов с общим объемом финансирования из федерального бюджета в 41,6 миллиарда рублей.

Социально-экономическое развитие Амурской области будет развиваться в шести направлениях: газопереработка и газификация, сельское хозяйство, транспорт (логистика), развитие северных территорий и зоны БАМа, туризм и энергетика.

— В регионе реализуются несколько крупных проектов федерального масштаба – газовый кластер, включающий в себя «Силу Сибири», Амурский ГПЗ, Амурский газохимический комплекс и метаноловый завод в Сковородине. Строится вторая очередь космодрома Восточный, проводится масштабная реконструкция БАМа и Транссиба, ведётся строительство канатной дороги через Амур в КНР и экспортно-ориентированной предмостовой зоны международного моста Благовещенск – Хэйхэ. За последние два года введены в эксплуатацию несколько стратегически важных объектов – Нижнебурейская ГЭС, автоклавный комплекс группы компаний «Петропавловск», в прошлом году введен мост в КНР, – сообщил глава региона в ходе доклада.

Василий Орлов рассказал сенаторам о том, что на развитие транспортной инфраструктуры региона направлено большое число инвестиций: мост через реку Зея, взлетно-посадочная полоса аэропорта Игнатьево, пассажирский международный терминал аэропорта, строительство федеральной автодороги «Лена». Строительство этих объектов должно завершиться к 2023–2024 годам.

Но, несмотря на эти достижения, область самостоятельно не может решить все свои проблемы.

— Амурская область может показать интенсивный рост за счёт реализации новых инвестпроектов, но есть и закореневшие проблемные вопросы, которые невозможно решить без федеральной поддержки, – отметил глава Приамурья.

Первая такая проблема – это расселение людей из аварийного жилья в зоне БАМа.

Несмотря на рост грузоперевозок по магистралям БАМа и Транссиба, жители Приамурья, задействованные в обслуживании железной дороги, живут в аварийном жилье и с устаревшей инфраструктурой. Для решения этой задачи уже строится физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом, ремонтируются школьные стадионы, дороги, детская поликлиника, социальные объекты, ведутся работы по благоустройству.

Уже выполнен ремонт здания детской поликлиники Тынды. Сейчас по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко из федерального бюджета выделен 181 миллион рублей на капитальный ремонт городской больницы в Тынде. Стоимость ремонта этой больницы составляет 249 миллионов рублей.

Для привлечения медиков в северные населенные пункты зоны БАМа (на территории Зейского, Селемджинского и Тындинского районов) будут выплачиваться подъемные: врачам – по 5 миллионов рублей, фельдшерам – по 3 миллиона рублей.

При этом главная проблема зоны БАМа – значительный объём ветхого и аварийного жилого фонда. Правительство региона уже поспособствовало переселению 2 117 семей. В прошлом году за счет областного бюджета начали переселение многодетных семей: 10 семей в 2020 году и не менее 20 семей в 2021 году уже получили жилищные сертификаты. Но, несмотря на это, переселить нужно ещё 4 924 семьи. Расчетный объем финансирования, необходимый на решение этой проблемы, составляет более 23 миллиардов рублей. Силами только регионального бюджета эту проблему решить невозможно.

— С учётом того, что вопрос затрагивает сразу несколько субъектов Дальневосточного федерального округа, прошу поддержать выделение дополнительного финансирования из федерального бюджета на программу переселения из аварийного жилья в зоне БАМа, – обратился к парламентариям губернатор.

Вторая тема, которой коснулся Василий Орлов, – это безопасные и качественные автомобильные дороги.

— Единственная наша агломерация – Благовещенск – получает финансирование из федерального бюджета, и мы выполним к 2024 году задачу нацпроекта, доведем до 85 % долю городских дорог, соответствующих требованиям безопасности. Здесь рисков не видим, – рассказал глава области.

Ситуация с региональными дорогами несколько хуже. Их протяженность составляет 5 755 километров, в том числе 4 750 километров в гравийном и грунтовом исполнении. Необходимо довести до 50 % дорог до нормативных требований. Стоит отметить, что при формировании нацпроекта использовались данные за 2017 год, по которым в Приамурье 75,2 % дорог, соответствующих требованиям безопасности. Это второй показатель по стране после Москвы. Из-за этого Амурская область не попала в нацпроект и не получает финансирование.

Но в 2019 году проведена инструментальная диагностика дорог. Оказалось, что только 33,2 % дорог соответствует требованиям безопасности. Показатель принят Минтрансом РФ, но федеральное финансирование в 2021 году на региональные дороги не предусмотрено.

На то, чтобы к 2024 году довести долю дорог, соответствующих нормативу, с 33 до 50 % (880 километров), необходимо 12 миллиардов рублей. За счет областного и местных бюджетов решить эту проблему невозможно.

— Прошу поддержать предложение о внесении изменений в федеральный проект «Дорожная сеть» по увеличению финансирования из федерального бюджета на 2021–2024 годы, – сообщил Орлов сенаторам.

Третьей темой, которую затронул губернатор Амурской области, стало здравоохранение.

— По нацпроекту «Здравоохранение» в регион до 2024 года поступит 8,6 миллиарда рублей. В своей работе правительство области делает акцент на мобильные формы оказания медпомощи: в 2020 году приобрели 16 передвижных мобильных медицинских комплексов, 85 единиц санитарного автотранспорта, строится 26 ФАПов с жильем для медиков, развиваются выездные формы работы в отдаленные и труднодоступные села, ремонтируются все детские поликлиники (7 поликлиник – 337,3 миллиона рублей), – рассказал в докладе Василий Орлов.

Дефицит кадров и плохое состояние учреждений здравоохранения – вот основные проблемы системы здравоохранения в Амурской области. Многие медицинские организации, в том числе и в областном центре, работают в зданиях с высокой степенью износа, не соответствующих санитарным требованиям по площади и набору помещений, в которых невозможно обеспечить размещение современного медицинского оборудования. В 2020 году на ремонты выделили 533 миллиона рублей, в этом – больше миллиарда рублей

Несмотря на это, есть потребность в постройке нескольких новых медицинских зданий для онкологического центра в Благовещенске, областной станции переливания крови, нового родильного дома в Благовещенске. Для решения этой задачи нужно включить эти объекты в федеральные проекты.

Последней обозначенной перед сенаторами проблемой стало природопользование и берегоукрепление, так как за последние 7 лет в Амурской области наблюдалось 4 наводнения, из них наиболее катастрофичными были наводнения 2013 и 2019 годов.

— Работаем по трем направлениям: строительство объектов инженерной защиты, дноуглубительные работы и расчистка русел рек, установление границ зон затопления и подтопления, – прокомментировал Василий Орлов. – В 2020 году утверждены зоны затопления в 10 населённых пунктах, в 2021 году это ещё 67, в 2022 году эту работу завершим – ещё в 170 населённых пунктах будут определены зоны затопления. Работы финансируются из областного бюджета. Стоят 250 миллионов рублей.

Другой мерой борьбы с паводками стало углубление дна в реках региона. За период с 2007 по 2019 годы произведена расчистка русел рек в границах населённых пунктов общей протяженностью более 52 километра. Для того чтобы эффективно продолжать эту работу, уже подготовлены два проекта по расчистке русел рек общей стоимостью 103,2 миллиона рублей. Ещё два проекта по расчистке русел рек, общей стоимостью 114,1 миллиона рублей, находятся в работе и после проведения экспертизы разработанной документации готовы к включению в федеральные программы и реализации с 2022 года.

— Мы готовы в текущем году актуализировать три проекта и приступить с 2022 года к строительству сооружений инженерной защиты от паводковых вод при выделении финансирования из федерального бюджета по трем населенным пунктам с численностью защищаемого населения более 4 тысяч человек, – рассказал Василий Орлов.

— Уверен, те решения, которые выработали на профильных комитетах, будут воплощены в жизнь, – сказал глава Приамурья Василий Орлов.

В четверг, 18 февраля, подводя итоги Дней Амурской области в Совете Федерации, губернатор Приамурья отметил продуктивность проведённой работы.

– Самое главное, чего удалось достичь, – это выстраивание четкого плана работы по проблемным для области темам. По каждой из них мы имеем «дорожную карту» и ясное понимание, как именно мы будем эти проблемы решать. Без исключения по всем вопросам достигнуто понимание с членами Совета Федерации, состоялись очень хорошие, профессиональные дискуссии. В итоге на контроль сенаторов взяты четыре наших основных темы – расселение граждан из аварийного жилья в зоне БАМа, ремонт дорог и реализация нацпроекта БКАД, здравоохранение и защита жителей области от паводков. На отдельном контроле – тема газификации Амурской области. На сегодняшний день у нас есть сценарий стратегии газификации региона до 2030 года. По итогам поездки на Совет Федерации в него будут внесены коррективы с учетом рекомендаций Валентины Ивановны Матвиенко, – поделился своим мнением глава региона.

Стоит отметить, что Совет Федерации напрямую не распоряжается финансовыми ресурсами, но к его рекомендациям всегда внимательно относятся федеральные органы исполнительной власти.