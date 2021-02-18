Большинство россиянок считает, что семью должен содержать мужчина

Больше половины жительниц России считают, что зарабатывать больше в семье должен мужчина. При этом для большинства женщин достойная мужская зарплата составляет от 80 тысяч рублей в месяц.

Около 45% опрошенных женщин рассказали, что зарплата главы семьи должна составлять от 80 до 150 тысяч рублей, с этим согласились и 48% мужчин. Достаточной для мужчины зарплату в 40-80 тысяч рублей назвали 30% женщин и 24% мужчин. Остальным нужно больше: 16% женщин и 17% мужчин назвали сумму в 150 - 300 тысяч рублей, а 6% женщин и 8% мужчин удовлетворила бы мужская зарплата в диапазоне от 300 до 500 тысяч рублей.

При этом 56% женщин рассказали, что мужчина в семье должен зарабатывать больше. Ещё 16% опрошенных дам рассказали, что финансовый вклад в семейный бюджет должен быть равным. При этом 28% женщин заявили, что судить о человеке по доходам неправильно.

О том, что основным добытчиком в семье должен быть мужчина, заявили и 42% опрошенных представителей сильного пола. Чаще всего об этом говорили мужчины Северного Кавказа. Так же считают около 30% жителей Москвы и Санкт-Петербурга. О том, что нельзя судить о человеке по доходам, заявили 43% мужчин. 14% за равный вклад в семейную копилку.

Как сообщает ТАСС, опрос был проведён банком «Открытие» с 12 по 16 февраля по репрезентативной выборке среди тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более ста тысяч человек.