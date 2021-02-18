В Туркмении до смерти забили 14-летнего дзюдоиста после победы над курсантом МВД
В Туркменистане 14-летнего спортсмена Сулеймана Турсунбаева избили до смерти после того, как на соревнованиях по дзюдо он одержал победу над курсантом МВД. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Turkmen.news.
По информации издания, Сулейману перед соревнованиями якобы намекнули, что он должен проиграть своему сопернику — курсанту института МВД Туркменистана. Но Турсунбаев поддаваться не стал и одержал победу в схватке, став чемпионом в своей весовой категории.
После окончания турнира на Сулеймана и его тренера напали неизвестные и сильно избили. Мужчину бросили на месте, а подростка увезли в неизвестном направлении. Позже прохожие на улице обнаружили избитого спортсмена и вызвали скорую.
Молодого человека привезли в одну из больниц, но врачи отправили его по месту жительства, которое находится от Ашхабада более чем в 500 километрах от В результате Сулеймана доставили в районную больницу, где через несколько дней он скончался.
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