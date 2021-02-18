В Туркмении до смерти забили 14-летнего дзюдоиста после победы над курсантом МВД

По информации издания, Сулейману перед соревнованиями якобы намекнули, что он должен проиграть своему сопернику — курсанту института МВД Туркменистана. Но Турсунбаев поддаваться не стал и одержал победу в схватке, став чемпионом в своей весовой категории.

После окончания турнира на Сулеймана и его тренера напали неизвестные и сильно избили. Мужчину бросили на месте, а подростка увезли в неизвестном направлении. Позже прохожие на улице обнаружили избитого спортсмена и вызвали скорую.

Молодого человека привезли в одну из больниц, но врачи отправили его по месту жительства, которое находится от Ашхабада более чем в 500 километрах от В результате Сулеймана доставили в районную больницу, где через несколько дней он скончался.