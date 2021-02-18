Экспедиция из Якутска преодолела 300 километров по льду на машинах

Арктическая экспедиция «Через Полюс холода» в четверг, 11 февраля, достигла Большого Ляховского острова. Он отдалён на 300 километров от материка проливом Лаптева. Участникам впервые в истории удалось преодолеть практически непроходимый участок Северного Ледовитого океана.

Экспедиция стартовала с центральной площади Якутска. Участники держали курс на север в Арктику за 72-ю параллель северной широты. Руководил экспедицией автопутешественник и полярный исследователь Богдан Булычёв.

— Мы первыми в мире добрались на автомобилях до одного из самых загадочных архипелагов России – Новосибирских островов! На льду Северного Ледовитого океана пришлось объехать множество непроходимых трещин. А на подъезде к цели нас ждала гигантская преграда из трёхметровых торосов – нагромождений льда, – рассказал Богдан Булычёв.

Ребятам пришлось заночевать на льду в 10 километрах от острова. Они установили около автомобилей тёплую палатку и нагревали в ней воздух дизельным отопителем до плюсовой температуры. А утром участники экспедиции подняли в воздух дрон, чтобы найти объезд, но безуспешно. Навстречу экстремалам выехали сотрудники метеостанции Кигилях на снегоходах, сообщает SakhaLife.

— Они смогли проехать всего два километра и сообщили, что торосы преодолеть невозможно. Но мы не повернули назад! Поочерёдно по трое человек мы специальными ломами – пешнями пробивали себе дорогу. На одну льдину приходилось от 3 до 10 ударов. Метров 100 проедем, и снова. За три часа упорной работы мы всё-таки вышли на сушу! – поделился путешественник.

Сотрудники метеостанции Кигилях рассказали, что экспедиция привезла им не только свежие яйца, мед и фрукты, но и ясное солнце. До этого на Новосибирских островах царила полярная ночь.

Экспедиция уже побывала на трёх полярных метеостанциях. В Оймяконе, Верхоянске и Кигиляхи. А на обратном пути путешественники заедут на самую старинную метеостанцию. Она находится в посёлке Казачье, ей более 200 лет.

— Два дня мы провели на островах, снимали земли мамонтовой кости и старую инфраструктуру советских времён. Затем вернулись на континент, откуда двинемся дальше по северу Якутии. Хотим заехать в несколько якутских населённых пунктов. Их основали казаки-первопроходцы времён Семёна Дежнёва – Русское Устье, Белая Гора, Походск и Казачье, – рассказал автопутешественник и исследователь Александр Еликов.

По пути к островам команда обнаружила множество заброшенных военных баз и вмерзших кораблей. Эти уникальные кадры можно увидеть на YouTube-канале «Про путешествия».

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