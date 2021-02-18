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18февраля
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сегодня, 12:39 1

Более 30 российских банков могут остаться без лицензий

Более 30 российских банков могут остаться без лицензий
Фото: pixabay.com

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» проанализировало банковский сектор. Специалисты оценили банки, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев. Согласно индексу здоровья, 30 банков могут потерять лицензию, пишут РИА Новости.

— Значение индекса на уровне 91 процента на 1 января 2021 года означает, что до 33 кредитных организаций (9 процентов расчетной базы индекса) на горизонте 2021 года находятся в зоне повышенного риска, – отметили в исследовании.

Аналитики прогнозируют, что лишиться лицензий часть банков может из-за оттока средств из вкладов и не восстановившейся после пандемии экономики. По тем же причинам более крупные фирмы поглотят мелкие, а некоторые кредитные организации аннулируют лицензии по собственной инициативе.

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#финансы

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Комментарии
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  • Rick1979

    Rick1979
    27 минут назад

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