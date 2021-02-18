Более 30 российских банков могут остаться без лицензий

— Значение индекса на уровне 91 процента на 1 января 2021 года означает, что до 33 кредитных организаций (9 процентов расчетной базы индекса) на горизонте 2021 года находятся в зоне повышенного риска, – отметили в исследовании.

Аналитики прогнозируют, что лишиться лицензий часть банков может из-за оттока средств из вкладов и не восстановившейся после пандемии экономики. По тем же причинам более крупные фирмы поглотят мелкие, а некоторые кредитные организации аннулируют лицензии по собственной инициативе.