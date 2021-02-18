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18февраля
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сегодня, 12:21 1

Генерал Евкуров проверил военные учебные заведения на Дальнем Востоке

Генерал Евкуров проверил военные учебные заведения на Дальнем Востоке

Заместитель министра обороны России, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в ходе инспекционной поездки по Дальнему Востоку побывал в частях и соединениях, а также военных учебных заведениях, сообщает телекомпания «Красная звезда».

В Владивостоке он посетил Тихоокеанской высшей военно-морской училище имени С.О. Макарова. Преподаватели учебного заведения показали инфраструктуру, тренажеры и лабораторные стенды собственной разработки.

В ходе проверки Дальневосточного высшего общевойскового командного училища Юнус-Бек Евкуров осмотрел всю инфраструктуру: спортзал, мастерские, тренажеры вождения техники, боевых машин и танков, учебные классы. Ему представили тренажер огневой подготовки «Вега», предназначенный для обучения личного состава управлению огнем в составе группы.

Замминистра отдельно отметил опыт преподавательского состава и материальную базу училища, которые позволяют готовить квалифицированных офицеров.

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#военные #вузы

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    42 минуты назад

    Теперь понятно, какую важную персону везли два военных вертолета вчера.

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