Генерал Евкуров проверил военные учебные заведения на Дальнем Востоке

В Владивостоке он посетил Тихоокеанской высшей военно-морской училище имени С.О. Макарова. Преподаватели учебного заведения показали инфраструктуру, тренажеры и лабораторные стенды собственной разработки.

В ходе проверки Дальневосточного высшего общевойскового командного училища Юнус-Бек Евкуров осмотрел всю инфраструктуру: спортзал, мастерские, тренажеры вождения техники, боевых машин и танков, учебные классы. Ему представили тренажер огневой подготовки «Вега», предназначенный для обучения личного состава управлению огнем в составе группы.

Замминистра отдельно отметил опыт преподавательского состава и материальную базу училища, которые позволяют готовить квалифицированных офицеров.