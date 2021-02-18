Собака напала на 6-летнего ребёнка в Бурятии

В Бурятии в очередной раз собака напала на человека. Пострадал 6-летний мальчик.

О нападении собаки на ребёнка рассказали в соцсетях. Позже информацию подтвердили в управлении МВД по Бурятии. Сотрудники больницы, куда семья пострадавшего обратилась за помощью, сообщили о случившемся в полицию.

Как рассказали очевидцы, собака укусила ребенка за лицо. Информация о состоянии мальчика уточняется, пишет arigus.tv.

Собаки регулярно нападают на жителей Бурятии. Они носятся по городу целями стаями. В декабре стая бродячих собак напала на девушку под Улан-Удэ. С многочисленными ранами она была доставлена в больницу. От укусов бродячей собаки в Улан-Удэ пострадал и 11-летний мальчик. Чтобы обезопасить детей от нападений животных, комитет по образованию города издал приказ, согласно которому в школах назначены ответственные по предотвращению причинения учащимся вреда безнадзорными собаками на территориях школ.

Накануне бродячие собаки набросились на ребёнка и в Благовещенске. 11-летнему мальчику едва удалось избежать укусов.

На территории Благовещенского района строится приют для бродячих собак, который по замыслу руководства города должен исправить ситуацию с большим количеством агрессивных собак. Пресс-служба мэрии сообщает, что приют должен заработать в конце февраля.