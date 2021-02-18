Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:04 0

Собака напала на 6-летнего ребёнка в Бурятии

Собака напала на 6-летнего ребёнка в Бурятии

В Бурятии в очередной раз собака напала на человека. Пострадал 6-летний мальчик.

О нападении собаки на ребёнка рассказали в соцсетях. Позже информацию подтвердили в управлении МВД по Бурятии. Сотрудники больницы, куда семья пострадавшего обратилась за помощью, сообщили о случившемся в полицию.

Как рассказали очевидцы, собака укусила ребенка за лицо. Информация о состоянии мальчика уточняется, пишет arigus.tv.

Собаки регулярно нападают на жителей Бурятии. Они носятся по городу целями стаями. В декабре стая бродячих собак напала на девушку под Улан-Удэ. С многочисленными ранами она была доставлена в больницу. От укусов бродячей собаки в Улан-Удэ пострадал и 11-летний мальчик. Чтобы обезопасить детей от нападений животных, комитет по образованию города издал приказ, согласно которому в школах назначены ответственные по предотвращению причинения учащимся вреда безнадзорными собаками на территориях школ.

Накануне бродячие собаки набросились на ребёнка и в Благовещенске. 11-летнему мальчику едва удалось избежать укусов.

На территории Благовещенского района строится приют для бродячих собак, который по замыслу руководства города должен исправить ситуацию с большим количеством агрессивных собак. Пресс-служба мэрии сообщает, что приют должен заработать в конце февраля.

Просмотров всего: 261

#дети #животные #жизнь #происшествия

распечатать

Фотогалерея

В России и мире

45-летняя москвичка чуть не умерла из-за переедания хурмы
Общество

В Благовещенске перекроют участок улицы Ленина
В России и мире

В Туркмении до смерти забили 14-летнего дзюдоиста после победы над курсантом МВД
Происшествия 2

На Камчатке подростка подозревают в истязании 9-летнего ребёнка-инвалида
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь