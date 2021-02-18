На Камчатке подростка подозревают в истязании 9-летнего ребёнка-инвалида

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На Камчатке следователи возбудили дело в отношении 17-летнего школьника. Подростка подозревают в издевательствах над ребёнком-инвалидом.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления СКР, 17-летнего учащегося одной из школ Пенжинского района подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ – «Истязание, совершённое в отношении несовершеннолетнего».

По версии следствия, с 26 октября 2020 года по 3 февраля 2021 года подросток у себя в квартире и возле школы бил 9-летнего инвалида детства и издевался над ним.

Известно, что подросток воспитывается в неполной семье. Ранее он состоял на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Пока продолжается расследование уголовного дела, в отношении подозреваемого следователем избрана мера пресечения в виде присмотра, пишет kam24.ru.