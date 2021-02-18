Чаще всего в 2020 году самозанятые россияне открывали онлайн-курсы и тренинги

Самой быстрорастущей отраслью среди самозанятых граждан РФ в 2020 году стала продажа аудио- и видеоконтента. На втором месте оказалась сфера красоты.

Самые быстрорастущие сферы деятельности самозанятых представили в своём исследовании «ЮKassa» и «СберУслуги». Эти сервисы проанализировали количество платежей за 2019 и 2020 годы, а также количество зарегистрированных граждан в разных профессиональных сегментах.

Как выяснилось, в 2020 году в девять раз количество самозанятых выросло в сегменте продаж аудио- и видеоконтента – и это лидеры рейтинга. Основная масса самозанятых в этом сегменте – это продавцы тренингов и онлайн-курсов, а также битов и «минусов» песен. В восемь раз больше стало самозанятых в сфере услуг и красоты. Далее идут консультационные услуги – рост в семь раз, мелкий ремонт и клининг – в шесть раз. Замыкает пятёрку репетиторство, а также продажи обуви и одежды через онлайн. Количество самозанятых в этих сферах выросло в четыре раза.

— По данным налоговой службы, на начало января 2019 года самозанятых было чуть более двух тысяч, к февралю 2021 года их число выросло в 850 раз – до 1,7 миллиона человек. Безусловно, этому способствовало введение нового налогового режима для самозанятых. Рост количества тех, кто работает на себя, обусловлен и появляющимися на рынке различными сервисами. За 2020 год к «ЮKassa» подключились в 6,4 раза больше самозанятых, чем годом раньше. В свою очередь, оборот платежей увеличился в 10,6 раза, а число транзакций – в 9,7 раза, это подтверждает тренд самозанятости на рынке труда, особенно в регионах, – комментирует коммерческий директор «ЮMoney» Оксана Коробкина.

Самым популярным методом оплаты товаров и услуг самозанятых остаются банковские карты. В 2020 году их использовали в 10,4 раза чаще, чем в 2019. Чаще всего в 2020 году с самозанятыми расплачивались с помощью систем бесконтактной оплаты Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay – в 68,5 раза больше относительно 2019 года, сообщает ТАСС.