Рианна шокировала фанатов снимком с обнажённой грудью
Певица Рианна опубликовала на своей странице в Instagram новый откровенный снимок, чем вызвала большой ажиотаж и споры у своих подписчиков, пишет SM News.
На снимке певица позирует в сиреневых атласных шортах собственного бренда, прикрывая обнажённую грудь рукой. Свой образ Рианна дополнила крупными украшениями в индийском стиле.
Звезда уже не раз публиковала свои фотографии в полуобнаженном виде, но фанаты артистки снова не могли сдержать своих эмоций и засыпали её восторженными комментариями.
Однако подписчики из Индии обвинили Рианну в оскорблении их культуры, так как увидели среди украшений кулон в виде бога Ганеши, который является священным для индусов. Они заявили, что неуважительно носить этот символ таким образом и признались, что разочарованы в певице.
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