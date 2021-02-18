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18февраля
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сегодня, 11:16 0

Рианна шокировала фанатов снимком с обнажённой грудью

Рианна шокировала фанатов снимком с обнажённой грудью
Фото: peopletalk.ru

Певица Рианна опубликовала на своей странице в Instagram новый откровенный снимок, чем вызвала большой ажиотаж и споры у своих подписчиков, пишет SM News.

На снимке певица позирует в сиреневых атласных шортах собственного бренда, прикрывая обнажённую грудь рукой. Свой образ Рианна дополнила крупными украшениями в индийском стиле.

Звезда уже не раз публиковала свои фотографии в полуобнаженном виде, но фанаты артистки снова не могли сдержать своих эмоций и засыпали её восторженными комментариями.

Однако подписчики из Индии обвинили Рианну в оскорблении их культуры, так как увидели среди украшений кулон в виде бога Ганеши, который является священным для индусов. Они заявили, что неуважительно носить этот символ таким образом и признались, что разочарованы в певице.

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#религия #США #шоу-бизнес

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