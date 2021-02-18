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Приморский орнитолог трое суток провёл в сугробе, выслеживая журавля из Приамурья

Приморский орнитолог трое суток провёл в сугробе, выслеживая журавля из Приамурья
Фото: vestiprim.ru

Приморские орнитологи рассказали, как им удалось поймать журавля по имени Квотер. Птицу поместили в центр спасения животных.

Журавля выпустили в дикую природу весной 2020 года в Муравьёвском парке. Квотеру установили датчик, благодаря которому учёные могут следить за его передвижением. Птица сбилась с курса из-за своей неопытности. Путь в тёплые края Квотер начал ещё в ноябре. В итоге, зимовать он остался в районе поселка Рудная Пристань в Приморском крае.

За птицей постоянно следили орнитологи. Когда поля с остатками кукурузы замело снегом, а река замерзла, учёные забили тревогу. Птицу пытались поймать около двух месяцев, но Квотер ловко обходил все установленные ловушки.

Орнитологам пришлось построить снежное укрытие, в котором Сергей Сурмач, старший научный сотрудник лаборатории орнитологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, провёл трое суток.

— Использовали не камеру, а эндоскоп, который применяется в медицине. Такая маленькая штучка, которая сквозь сугроб была выставлена наружу. И в мониторе внутри скрадка можно было видеть, что происходит снаружи. И когда птица подошла очень близко, мы использовали снасти, – рассказал орнитолог.

Зимовать Квотер будет в тёплом вольере центра спасения животных. В начале апреля его планируют отвезти к озеру Ханка и отпустить на волю, сообщают vestiprim.ru.

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#животные #природа

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