В Благовещенске завершился вокальный конкурс фестиваля «Детство на Амуре. Правнуки Победы»

В столице Приамурья повели итоги конкурса детской и юношеской песни Vll фестиваля «Детство на Амуре. Правнуки Победы». Гала-концерт состоялся в среду, 17 февраля в ОКЦ.

— «Детство на Амуре» – это детство двух стран: России и Китая. Благодаря фестивалю дети этих стран дружат с детства, а значит, это на всю жизнь! – сказал президент фестиваля «Детство на Амуре» Григорий Гладков.

Юных участников поприветствовали мэры Благовещенска и Хэйхэ Олег Имамеев и Ли Шифэн. В знак дружбы китайские артисты исполнили «Катюшу». Видеозапись исполнения песни также показали на фестивале. Лучшие исполнители из Китая получили дипломы.

В этом году в вокальном конкурсе поучаствовали 105 ребят из России. Исполняли номера о Великой Победе солисты и коллективы из Приамурья, Хабаровского края, Якутии и Приморья. ⠀

В номинации сольное пение премии распределили по разным возрастным категориям. Первыми стали Артём Черкасов из Зеи, Кира Валова из Нерюнгри и Полина Ершова из Хабаровска, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Лауреатом «Лучшей коллективной работы» признали вокальный ансамбль хора «Детство» благовещенской ЦДШИ. Гран-при и спецприз от партнёров фестиваля получила солистка хора «Детство» Елизавета Долженкова.

— Каждый участник в этом зале может сказать, что он совершенствовался вместе с нашим фестивалем. Те, кто начинал с 1-2 класса, и те педагоги, которые готовили первых участников, стали гораздо опытнее и получили много наград. Все, кто сопровождал «Детство на Амуре» эти годы, будут совершенствоваться вместе с нами и дальше, – поздравила победителей и педагогов заммэра города Благовещенска Виктория Хопатько.

Напомним, что ребята из благовещенской художественной школы уже получили приз в 150 тысяч рублей. Всего призовой фонд конкурса составит больше 1,2 миллиона рублей. А любой желающий сможет посмотреть выставку поделок фестиваля «Детство на Амуре» в 3D-формате.