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18февраля
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сегодня, 10:50 1

В Приамурье на восемь лет осудили организатора преступной группы по продаже наркотиков

В Приамурье на восемь лет осудили организатора преступной группы по продаже наркотиков
Фото: ruffnews.ru

52-летнего жителя Михайловского района осудили за организацию преступной группы по сбыту наркотических средств. Преступники сбывали гашишное масло в Приамурье и Хабаровском крае.

В 2017 году амурчанин создал организованную группу, которая действовала под его руководством до июля 2018 года. Участники группы хорошо конспирировались.

Гашишное масло изготавливал сам осуждённый. Затем он передавал наркотики остальным членам группы для сбыта. Мужчина лично поручал членам группы заниматься активным поиском покупателей на территории Амурской области и Хабаровского края. За период деятельности организованной группы злоумышленники успели незаконно сбыть свыше 2 килограммов гашишного масла.

Суд назначил виновному восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ещё один участник преступной группы проведёт в исправительной колонии строгого режима шесть лет. Остальные два соучастника преступления ждут приговора суда, сообщает прокуратура Амурской области.

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#суды

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Что-то мало дали. 6 лет всего. Я думал, лет 20 будет. Еще бы условное дали...

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