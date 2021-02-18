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18февраля
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В Амурской области полицейский предотвратил падение ребенка из окна

В Амурской области полицейский предотвратил падение ребенка из окна

12 февраля в дежурный пункт полиции посёлка Возжаевка поступило сообщение о том, что в окне жилого дома на втором этаже стоит маленький ребенок. На место происшествия немедленно отправился местный участковый, старшина полиции Михаил Зубрин вместе с сотрудниками пожарной части.

Прибыв на место, в открытом окне они обнаружили четырёхлетнюю девочку, которая ходила по подоконнику. Свидетели сообщили, что ребенок сбрасывает вниз игрушки и хочет выйти.

Полицейский забрался по пожарной лестнице к оконному проёму и стал разговаривать с ребёнком. Он наладил контакт с девочкой и уговорил спуститься с подоконника. Вслед за девочкой он вошёл в квартиру, одел ребенка и, разыскав ключи от квартиры, открыл дверь. Девочку передали инспектору по делам несовершеннолетних.

Как выяснилось позднее, ребенок 2016 года рождения проживает в квартире вместе со своим отцом. Сотрудниками межмуниципального отдела «Белогорский» мужчина привлечен к административной ответственности по административной статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Несмотря на это, через несколько дней в областное управление МВД пришло письмо, в котором отец спасенной девочки благодарил участкового уполномоченного полиции. В нём он выразил благодарность полицейскому за его оперативность, профессионализм и способность действовать в критической ситуации.

Ранее Амур.инфо уже сообщало о случаях, когда полицейские спасают людей и оперативно приходят на помощь в безвыходных ситуациях. Так, например, в Белогорске участковый помог спасти женщину, потерявшую сознание в своей квартире.

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#криминал #происшествия

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