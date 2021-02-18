Житель Турции столкнул беременную жену с обрыва, чтобы получить страховку

Трагедия произошла в провинции Мугла в Долине бабочек, куда приехали супруги. Они забрались на утёс, чтобы полюбоваться окружающими пейзажами и сделать несколько селфи.

На последней в её жизни фотографии 32-летняя Семра Айсал стоит позади мужа, счастливо улыбаясь. Вскоре после этого она сорвалась с 300-метрового утёса и погибла вместе с нерождённым ребёнком.

Хакан сам вызвал спасателей и попытался всех убедить, что произошёл несчастный случай. Но, как пишет Daily Mail, вскоре правоохранители узнали подозрительные подробности.

Выяснилось, что незадолго до произошедшего муж от имени жены оформил страховку от несчастных случаев на 400 тыс. лир (≈4,2 млн руб.). А вскоре после её смерти пытался получить деньги.

Также стало известно, что супруги провели на утёсе целых три часа, хотя женщина боялась высоты. Прокурор считает, что всё это время Хакан ждал подходящего момента, чтобы столкнуть жену без свидетелей.

Сам мужчина все обвинения отрицает. Он уверяет, что жена сорвалась с утёса сама. По его словам, после фотосессии Семра убрала телефон в сумку, но позже попросила мужа его принести. Когда Хакан пошёл за мобильным, то услышал крик супруги. Он говорит, что бросился к обрыву, но было уже поздно.