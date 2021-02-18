В Приамурье спасают маленького поросёнка
На тамбовскую станцию по борьбе с болезнями животных принесли маленького поросенка в крайне тяжёлом состоянии. От малыша отказалась свиноматка и он начал болеть. Об этой истории рассказали в управлении ветеринарии Амурской области.
— Мамаша игнорировала малыша, и поросенка пытались выкармливать из бутылочки владельцы бессовестной свиноматки. Но, к сожалению, ничего хорошего из этой затеи не вышло. К ветеринарам «свинёнок» попал уже в крайне тяжелом состоянии, – сообщили в управлении ветеринарии.
Оказалось, что из-за неправильной диеты у маленького поросенка началась беломышечная болезнь. Это произошло из-за того, что кормление покупным молоком не давало малышу необходимого количества аминокислот, микроэлементов и витаминов.
— Хрюне назначены все необходимые препараты, будем за ним наблюдать, – прокомментировали ситуацию специалисты тамбовской станции по борьбе с болезнями животных.
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