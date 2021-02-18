После капитального ремонта начала свою работу тындинская детская поликлиника
На этой неделе, 15 февраля, начала принимать маленьких пациентов детская поликлиника города Тында. На то чтобы сделать капитальный ремонт здания, потребовалось семь месяцев и 56 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе администрации Тынды.
За это время подрядчик полностью преобразил 2,6 тысяч квадратных метров здания: произведена полная замена инженерных коммуникаций, окон, дверей, выполнены отделочные работы. Помимо этого, сделан капитальный ремонт подвала, в котором расположены архив и технические кабинеты.
Для того чтобы маленьким пациентам было комфортнее в больнице, есть игровая комната, просторный холл с зоной регистрации и яркие рисунки на стенах.
— Ремонт в детской поликлинике ГАУЗ АО «Тындинская больница» был проведен в рамках программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, – сообщают в пресс-службе городской администрации.
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