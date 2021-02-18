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18февраля
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сегодня, 10:01 0

После капитального ремонта начала свою работу тындинская детская поликлиника

После капитального ремонта начала свою работу тындинская детская поликлиника
Фото: gorod.tynda.ru

На этой неделе, 15 февраля, начала принимать маленьких пациентов детская поликлиника города Тында. На то чтобы сделать капитальный ремонт здания, потребовалось семь месяцев и 56 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе администрации Тынды.

За это время подрядчик полностью преобразил 2,6 тысяч квадратных метров здания: произведена полная замена инженерных коммуникаций, окон, дверей, выполнены отделочные работы. Помимо этого, сделан капитальный ремонт подвала, в котором расположены архив и технические кабинеты.

Для того чтобы маленьким пациентам было комфортнее в больнице, есть игровая комната, просторный холл с зоной регистрации и яркие рисунки на стенах.

— Ремонт в детской поликлинике ГАУЗ АО «Тындинская больница» был проведен в рамках программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, – сообщают в пресс-службе городской администрации.

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#медицина #Тында

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