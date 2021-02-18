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18февраля
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сегодня, 09:42 3

В Сковородинском районе Приамурья с путей сошёл грузовой состав

В Сковородинском районе Приамурья с путей сошёл грузовой состав
Фото: kriminal.blg

Около трех часов ночи 18 февраля на небольшой станции Ангарич, которая располагается между Талданом и Невером не доезжая до Сковородино, сошли с рельсов 25 грузовых вагонов.

По данным Забайкальской железной дороги пострадавших нет, угроза экологической безопасности отсутствует. Причины происшествия сейчас выясняются, на месте работает оперативный штаб.

Из-за аварии задерживают пассажирские поезда, которые проходят по этому участку. Задержаны поезда дальнего следования №7 сообщением Владивосток – Омск, №12 сообщением Самара – Владивосток. Ожидаются задержки пассажирских поездов №326 сообщением Тында – Хабаровск и №1 сообщением Владивосток – Москва. Пригородный поезд №6411 сообщением Магдагачи – Сковородино был отменён.

Как рассказывают в РЖД, при задержке поезда больше четырёх часов пассажиров обеспечат горячим питанием.

Напомним, 16 февраля, в 12:40 В Приамурье произошёл сход шести секций тепловоза грузового поезда.

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#жизнь #происшествия #Сковородино #транспорт

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Комментарии
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  • Швейк

    Швейк
    41 минута назад

    Когда уже партизан обезвредят?

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    37 минут назад

    Скоро,-как только пассажирские под откос пойдут....

  • full

    full
    18 минут назад

    Веселуха. Что же начнется, когда сбудутся мечты о великом транзите с Тихого океана к Атлантическому через Россию?

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