В Сковородинском районе Приамурья с путей сошёл грузовой состав

Около трех часов ночи 18 февраля на небольшой станции Ангарич, которая располагается между Талданом и Невером не доезжая до Сковородино, сошли с рельсов 25 грузовых вагонов.

По данным Забайкальской железной дороги пострадавших нет, угроза экологической безопасности отсутствует. Причины происшествия сейчас выясняются, на месте работает оперативный штаб. Из-за аварии задерживают пассажирские поезда, которые проходят по этому участку. Задержаны поезда дальнего следования №7 сообщением Владивосток – Омск, №12 сообщением Самара – Владивосток. Ожидаются задержки пассажирских поездов №326 сообщением Тында – Хабаровск и №1 сообщением Владивосток – Москва. Пригородный поезд №6411 сообщением Магдагачи – Сковородино был отменён. Как рассказывают в РЖД, при задержке поезда больше четырёх часов пассажиров обеспечат горячим питанием. Напомним, 16 февраля, в 12:40 В Приамурье произошёл сход шести секций тепловоза грузового поезда.

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Наталья Сиротова