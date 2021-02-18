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18февраля
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сегодня, 09:34 0

Не забудьте выключить телевизор: в Приамурье начинается сезон весенней интерференции

Не забудьте выключить телевизор: в Приамурье начинается сезон весенней интерференции
Фото: pixabay.com

В Амурской области начинается период весенней интерференции. Как сообщает Амурский областной радиотелевизионный передающий центр, в это время возможны перебои в приёме теле- и радиопередач.

Интерференция наблюдается дважды в год, во время осеннего и весеннего равноденствия.

— В это время Солнце, спутник связи и приемная антенна наземной спутниковой станции выстраиваются на одной линии. Наземный ретранслятор принимает вместе с сигналом со спутника и солнечный сигнал, и передает их дальше – на антенны телезрителей, – рассказали в Амурском РТПЦ.

В пик солнечной интерференции программы могут пропадать полностью, на 5-20 минут.

В Амурской области весенняя интерференция будет продолжаться:

  • для теле- и радиоканалов цифровых мультиплексов «РТРС-1» и «РТРС-2», радиоканалов «Радио России», «Маяк» и «Вести- FM »: с 21 февраля по 13 марта с 11:15 по 12:20 часов, не более пяти минут в сутки;
  • для радиостанции «Дорожное радио»: с 22 февраля по 9 марта с 14:44 по 15:41 часов, не более 17 минут в сутки;
  • для аналогового телеканала «Ю»: с 21 февраля по 11 марта с 14:30 по 15:45 часов, не более 17 минут в сутки.

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#связь #СМИ #транспорт

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