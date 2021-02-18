Не забудьте выключить телевизор: в Приамурье начинается сезон весенней интерференции

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В Амурской области начинается период весенней интерференции. Как сообщает Амурский областной радиотелевизионный передающий центр, в это время возможны перебои в приёме теле- и радиопередач.

Интерференция наблюдается дважды в год, во время осеннего и весеннего равноденствия.

— В это время Солнце, спутник связи и приемная антенна наземной спутниковой станции выстраиваются на одной линии. Наземный ретранслятор принимает вместе с сигналом со спутника и солнечный сигнал, и передает их дальше – на антенны телезрителей, – рассказали в Амурском РТПЦ.

В пик солнечной интерференции программы могут пропадать полностью, на 5-20 минут.

В Амурской области весенняя интерференция будет продолжаться: