Не забудьте выключить телевизор: в Приамурье начинается сезон весенней интерференции
В Амурской области начинается период весенней интерференции. Как сообщает Амурский областной радиотелевизионный передающий центр, в это время возможны перебои в приёме теле- и радиопередач.
Интерференция наблюдается дважды в год, во время осеннего и весеннего равноденствия.
— В это время Солнце, спутник связи и приемная антенна наземной спутниковой станции выстраиваются на одной линии. Наземный ретранслятор принимает вместе с сигналом со спутника и солнечный сигнал, и передает их дальше – на антенны телезрителей, – рассказали в Амурском РТПЦ.
В пик солнечной интерференции программы могут пропадать полностью, на 5-20 минут.
В Амурской области весенняя интерференция будет продолжаться:
- для теле- и радиоканалов цифровых мультиплексов «РТРС-1» и «РТРС-2», радиоканалов «Радио России», «Маяк» и «Вести- FM »: с 21 февраля по 13 марта с 11:15 по 12:20 часов, не более пяти минут в сутки;
- для радиостанции «Дорожное радио»: с 22 февраля по 9 марта с 14:44 по 15:41 часов, не более 17 минут в сутки;
- для аналогового телеканала «Ю»: с 21 февраля по 11 марта с 14:30 по 15:45 часов, не более 17 минут в сутки.
Просмотров всего: 493