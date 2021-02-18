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сегодня, 09:11 2

Учёные: от частого употребления кофе изменяется объём серого вещества в мозгу

Учёные: от частого употребления кофе изменяется объём серого вещества в мозгу
Фото: pixabay.com

Частое употребление кофе влияет на мозг человека. Этот факт выяснили ученые Базельского университета на группе из 20 добровольцев. При этом, если перестать пить кофе, то эффект пропадет, сообщает Lenta.ru.

Исследование проводилось на группе из 20 добровольцев. Половине из них дали таблетки с плацебо, а половине – таблетки кофеина. Каждые 10 дней подопытным проводили сканирование мозга – оценивался объем серого вещества. Кроме того, у всех групп участников проверялось качество сна с помощью ЭЭГ.

При одинаковом качестве сна у тех людей, что пили таблетки с кофеином, обнаружили уменьшение объемов серого вещества в мозгу. У тех же, кто на протяжении исследования пил плацебо, изменений в объеме серого вещества не выявлено.

Группа ученых предположила, что кофеин влияет на работу мозга. Однако после окончания его приёма объем серого вещества восстанавливается. Сейчас нельзя говорить о том, что кофе влияет угнетающе на мозг человека, требуются дальнейшие исследования этого вопроса, отмечают ученые.

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#здоровье

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Комментарии
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  • НЮ

    НЮ
    44 минуты назад

    Пока не выяснили нечего гнать на кофе

  • DrDimon

    DrDimon
    7 минут назад

    То-то я смотрю: с каждой чашкой тупею и тупею. А оно вона как. :)

    Швейцарским ученым лавры британских ученых спать не дают?

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