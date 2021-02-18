Учёные: от частого употребления кофе изменяется объём серого вещества в мозгу

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Исследование проводилось на группе из 20 добровольцев. Половине из них дали таблетки с плацебо, а половине – таблетки кофеина. Каждые 10 дней подопытным проводили сканирование мозга – оценивался объем серого вещества. Кроме того, у всех групп участников проверялось качество сна с помощью ЭЭГ.

При одинаковом качестве сна у тех людей, что пили таблетки с кофеином, обнаружили уменьшение объемов серого вещества в мозгу. У тех же, кто на протяжении исследования пил плацебо, изменений в объеме серого вещества не выявлено.

Группа ученых предположила, что кофеин влияет на работу мозга. Однако после окончания его приёма объем серого вещества восстанавливается. Сейчас нельзя говорить о том, что кофе влияет угнетающе на мозг человека, требуются дальнейшие исследования этого вопроса, отмечают ученые.