Выбор читателей за 17 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 17 февраля.

По данным СК, кто-то из детей распылил в школе газовый баллончик для обороны.

В новых квитанциях за тепло и горячую воду от ПАО «ДЭК» сказано, что оплатить услуги теперь можно только с комиссией. Благовещенцев возмутил этот факт. Как оказалось, заплатить без комиссии все-таки можно. Рассказываем, как это сделать.

В Якутии, в селе Маган, сгорел одноэтажный деревянный двухквартирный жилой дом. Детей успели вытащить из огня, но они погибли от отравления угарным газом.

В редакцию обратился читатель Амур.инфо Андрей, он рассказал об очередном инциденте с бродячими собаками в районе 28 школы.