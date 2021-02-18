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18февраля
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сегодня, 07:00

Выбор читателей за 17 февраля

Выбор читателей за 17 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 17 февраля.

СРОЧНО: в первой гимназии Благовещенска трое детей упали в обморок

По данным СК, кто-то из детей распылил в школе газовый баллончик для обороны.

Оплачивать тепло и горячую воду без комиссии теперь смогут не все благовещенцы

В новых квитанциях за тепло и горячую воду от ПАО «ДЭК» сказано, что оплатить услуги теперь можно только с комиссией. Благовещенцев возмутил этот факт. Как оказалось, заплатить без комиссии все-таки можно. Рассказываем, как это сделать.

В Якутии на пожаре погибли малыши-погодки

В Якутии, в селе Маган, сгорел одноэтажный деревянный двухквартирный жилой дом. Детей успели вытащить из огня, но они погибли от отравления угарным газом.

В Благовещенске бродячие собаки набросились на ребенка

В редакцию обратился читатель Амур.инфо Андрей, он рассказал об очередном инциденте с бродячими собаками в районе 28 школы.

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#Обзор #интернет #СМИ

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