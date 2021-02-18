Выбор читателей за 17 февраля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 17 февраля.
СРОЧНО: в первой гимназии Благовещенска трое детей упали в обморок
По данным СК, кто-то из детей распылил в школе газовый баллончик для обороны.
Оплачивать тепло и горячую воду без комиссии теперь смогут не все благовещенцы
В новых квитанциях за тепло и горячую воду от ПАО «ДЭК» сказано, что оплатить услуги теперь можно только с комиссией. Благовещенцев возмутил этот факт. Как оказалось, заплатить без комиссии все-таки можно. Рассказываем, как это сделать.
В Якутии на пожаре погибли малыши-погодки
В Якутии, в селе Маган, сгорел одноэтажный деревянный двухквартирный жилой дом. Детей успели вытащить из огня, но они погибли от отравления угарным газом.
В Благовещенске бродячие собаки набросились на ребенка
В редакцию обратился читатель Амур.инфо Андрей, он рассказал об очередном инциденте с бродячими собаками в районе 28 школы.
Просмотров всего: 1