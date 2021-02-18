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18февраля
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сегодня, 08:32 0

В Благовещенске покажут новый спектакль по пьесе Гришковца «Весы»

В Благовещенске покажут новый спектакль по пьесе Гришковца «Весы»
Фото: Заслуженный артист РФ Роберт Салахов

В Амурском областном театре драмы готовят новый спектакль «Весы». Пьесу Евгения Гришковца можно будет увидеть на сцене 26, 27 и 28 марта.

— Уже по первым читкам стало понятно – спектакль будет очень трогательным и нежным. Искусство должно действовать на воображение, а не на нервы, – говорит автор Евгений Гришковец.

Сам писатель своих героев неженками не считает. Действие разворачивается в приёмном покое родильного дома. Автор рассказывает про мужчин разного возраста, образования и социального статуса. Все они ожидают появления на свет младенцев и ведут мужские разговоры. В диалог иногда вклиниваются и женские голоса…

Билеты можно приобрести в кассе театра и онлайн на сайте Амурского областного театра драмы www.amurteatr.ru

Режиссёр-постановщик – заслуженный артист РФ Роберт Салахов,

Художник-постановщик – Дана Савельева,

Художник по костюмам – Инга Широкова,

Музыкальное оформление – заслуженный артист Амурской области Сергей Ерёменко.

Действующие лица и исполнители:

Артём – артист Семён Налётов,

Алексей – артист Ярослав Шевченко,

Эдуард – заслуженный артист Амурской области Олег Бойко,

Игорь – артист Александр Симонец,

Галина Борисовна – заслуженная артистка Амурской области Марина Щёкина,

Мама Артёма – заслуженная артистка Амурской области Елена Грачёва,

Медсестра – народная артистка РФ Анна Лаптева.

Напомним, что на Дальнем Востоке стартует новая программа развития театрального искусства.

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#жизнь #культура #отдых

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