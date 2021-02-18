В Благовещенске покажут новый спектакль по пьесе Гришковца «Весы»
В Амурском областном театре драмы готовят новый спектакль «Весы». Пьесу Евгения Гришковца можно будет увидеть на сцене 26, 27 и 28 марта.
— Уже по первым читкам стало понятно – спектакль будет очень трогательным и нежным. Искусство должно действовать на воображение, а не на нервы, – говорит автор Евгений Гришковец.
Сам писатель своих героев неженками не считает. Действие разворачивается в приёмном покое родильного дома. Автор рассказывает про мужчин разного возраста, образования и социального статуса. Все они ожидают появления на свет младенцев и ведут мужские разговоры. В диалог иногда вклиниваются и женские голоса…
Билеты можно приобрести в кассе театра и онлайн на сайте Амурского областного театра драмы www.amurteatr.ru
Режиссёр-постановщик – заслуженный артист РФ Роберт Салахов,
Художник-постановщик – Дана Савельева,
Художник по костюмам – Инга Широкова,
Музыкальное оформление – заслуженный артист Амурской области Сергей Ерёменко.
Действующие лица и исполнители:
Артём – артист Семён Налётов,
Алексей – артист Ярослав Шевченко,
Эдуард – заслуженный артист Амурской области Олег Бойко,
Игорь – артист Александр Симонец,
Галина Борисовна – заслуженная артистка Амурской области Марина Щёкина,
Мама Артёма – заслуженная артистка Амурской области Елена Грачёва,
Медсестра – народная артистка РФ Анна Лаптева.
Напомним, что на Дальнем Востоке стартует новая программа развития театрального искусства.
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