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18февраля
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сегодня, 08:05 5

Амурские подростки, стоящие на учёте, смогут бесплатно ходить в областной музей

Амурские подростки, стоящие на учёте, смогут бесплатно ходить в областной музей

Руководители регионального управления ФСИН и Амурского областного краеведческого музея подписали соглашение, по которому трудные подростки смогут посещать музей бесплатно. О новости рассказали в пресс-службе управлении ФСИН России по Амурской области.

В документе, подписанном 16 февраля, указано, что несовершеннолетние амурчане, стоящие на учёте уголовно-исполнительной инспекции, могут бесплатно ходить на экспозиции в областной краеведческий музей, а также принимать участие в различных культурно-исторических проектах, проводимых в учреждении.

Это соглашение позволит трудным подросткам занять свободное время и узнать много нового о своей родине и её истории.

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#образование

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    борьба с бедностью

  • kidman

    kidman
    1 час назад

    "Руководители регионального управления ФСИН и Амурского областного краеведческого музея подписали соглашение, по которому трудные подростки смогут посещать музей бесплатно"

    Ну слава богу! Теперь то трудные подростки конечно же перестанут пить, курить, воровать, нюхать клей и т.п. и резко ломанутся в музей, чтобы "принимать участие в различных культурно-исторических проектах, занимать свободное время и узнавать много нового о своей родине"

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    1 час назад

    они такими стали из-за недостатка музея

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Это что, надо стать отморозком, что бы пускали в музей(бесплатно)....ну и времена....

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    49 минут назад

    Скажу своим детям...

    Пусть семейный бюджет экономят. )))

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