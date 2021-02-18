Амурские подростки, стоящие на учёте, смогут бесплатно ходить в областной музей

Руководители регионального управления ФСИН и Амурского областного краеведческого музея подписали соглашение, по которому трудные подростки смогут посещать музей бесплатно. О новости рассказали в пресс-службе управлении ФСИН России по Амурской области.

В документе, подписанном 16 февраля, указано, что несовершеннолетние амурчане, стоящие на учёте уголовно-исполнительной инспекции, могут бесплатно ходить на экспозиции в областной краеведческий музей, а также принимать участие в различных культурно-исторических проектах, проводимых в учреждении.

Это соглашение позволит трудным подросткам занять свободное время и узнать много нового о своей родине и её истории.