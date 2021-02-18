Гороскоп на 18 февраля: Овны перейдут на новый уровень, а Водолеям день сулит хороший доход

Восход Солнца: 07:34

Заход Солнца: 17:52

Солнце в Водолее.

Овен. Стартует период личного роста, постарайтесь перейти в работе на новый уровень.

Телец. Используйте свой опыт семейного человека, чтобы избежать мелких ссор. На работе вам, возможно, придется побыть психологом для коллег.

Близнецы. Близнецы будут мало чувствительны к внешней красоте, обольстить их сегодня трудно. Они, скорее, будут увлечены человеком, который проявит благоразумие.

Рак. Возможно, сегодня вы примите решение, которое кардинально поменяет вашу жизнь. Но не стоит ни у кого спрашивать совета, вы знаете, как поступить, осталось только смелости набраться.

Лев. Вы будете там, где будут люди, свободно выражайте свои эмоции и делитесь идеями, они найдут отклик у окружающих. Самым интересным собеседником для себя будете вы сами, записывайте свои идеи!

Дева. Вы хотите, чтобы вас любили, и в четверг вы почувствуете повышенное внимание к своей персоне. Иногда вам везет, но сегодня все, что вы хотите получить, можно будет заслужить только трудом.

Весы. Запас энергии позволит вам завершить многие дела, если не будете тратить время на пустые переживания.

Скорпион. Вы можете реагировать на складывающиеся обстоятельства более эмоционально, чем обычно, будьте осторожны.

Стрелец. Уделите время занятию, которое вам нравится, это поможет сохранить энергетический потенциал на высоком уровне и подготовиться к дальнейшей работе.

Козерог. В делах не стоит настраиваться на значительный прогресс. Астрологи рекомендуют сегодня не идти на риск, а заняться чем-нибудь второстепенным, на что никогда не хватало времени из-за работы.

Водолей. Великолепный день для покупки красивой одежды и украшений. Возможен и хороший доход. Если вы хотите познакомиться с влиятельным человеком, попробуйте сделать это.

Рыбы. День пройдет легко и не обернется для вас обременительными обязанностями. Освободившееся время используйте для общения с родными и детьми.

Астролог: Вальдемар Небоходцев