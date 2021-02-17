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17февраля
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сегодня, 19:09 0

В Белогорске задержали поджигателя

В Белогорске задержали поджигателя
Фото: Управление МВД России по Амурской области

В Белогорске с января 2020 по январь 2021 года в микрорайоне «Амурсельмаш» горели автомобили, жилые и нежилые помещения. По всем фактам возбудили уголовные дела по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

— В рамках расследования установлено, что все поджоги совершались ночью. Злоумышленник использовал для поджогов бензин. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и установили приметы подозреваемого, – сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

Оперативники организовали засады в местах возможного появления преступника. В одну из ночей февраля подходящего под описание гражданина задержали и доставили в отдел. Там он и признался в совершении преступлений.

— Подозреваемый 1996 года рождения рассказал, как уничтожил или повредил семь автомобилей, дачный дом, пристройку к жилому дому и аварийное нежилое строение. Собственникам причинён ущерб в размере около 1,4 миллиона рублей, – пояснили в пресс-службе.

Злоумышленника заключили под стражу, сейчас расследование продолжается.

Напомним, что недавно житель Прогресса сел в тюрьму на 21 год за поджог и убийство двух человек. Кроме того, в январе в Белогорске задержали мужчину, который поджёг квартиру своей родственницы.

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