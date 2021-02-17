Амурские пожарные помогают застрявшим в снегу автомобилистам

Сегодня, 17 февраля, пожарные Приамурья несколько раз вытаскивали автомобили из снега в Завитинском и Михайловском районах. За день вызволили восемь легковых авто и школьный автобус.

Утром пожарные ПЧ-62 села Поярково Михайловского района выехали на помощь таксисту и пассажирам. Водитель такси решил срезать путь по проселочной дороге. Автомобиль выехал на дорогу «Поярково – Нижняя Ильиновка» и застрял в снегу в 25 километрах от населённого пункта. Огнеборцы приехали на автомобиле УАЗ и попытались вытянуть авто, но не смогли. У такси обнаружилась поломка – порвался ремень на генераторе.

— Тогда на помощь прибыли пожарный ЗИЛ и трактор из соседней Коршуновки. В этот раз удалось вытянуть машину из снега. Во время спасения, четверо пассажиров такси отогревались в уазике. Позже за ними приехало авто, и пассажиры добрались до места назначения, – сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Пожарные пожарного поста села Куприяновки сегодня утром вызволяли из снега автобус и легковой автомобиль. Школьный автобус выехал в восемь утра. На середине пути до Куприяновской школы из-за сильного ветра и снега автобус не смог двигаться дальше. Дорогу замело, а снег стал твёрдым.

— Огнеборцы вытянули авто и развернули его обратно в село. А на обратном пути они также отбуксировали до Куприяновки застрявший легковой автомобиль. Мужчина ехал в Завитинск с ребенком в больницу. По дороге в обоих направлениях пожарные встретили еще шесть автомобилей, которые не могли проехать дальше – все авто развернули обратно в пункт дислокации, – сообщили в Амурском центре ГЗ и ПБ.

Напомним, что в Благовещенске усилился снег и ветер. А администрация города выделила единую территорию для вывоза снега.