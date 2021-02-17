Глава Минприроды РФ: «Изменение отношения промышленников к экологии неминуемо»

Об охраняемых природных территориях, экотуризме и охоте

— Что касается вопросов, связанных с особыми охраняемыми природными территориями (ООПТ), то для начала хочу подчеркнуть – охраняемые территории не могут быть чьей-то заимкой. А граждане страны должны увидеть охраняемую государством природу – наслаждаться ее красотой, отдыхать в заповедных местах, любоваться лотосом на Дальнем Востоке, животными на Кавказе. Экологический туризм, грамотно и тонко организованный, способен приносить деньги в бюджет. Я встречался с коллегами по ООПТ, это люди, мыслящие государственно, по 20-30 лет отдавшие своей профессии. Мы приняли решение выводить ООПТ на новый уровень. Жду от коллег дорожную карту по реформированию системы управления национальных парков.

Политика в области охоты – это своего рода экологическая дипломатия. К охоте разное отношение – от полной поддержки до рьяного отрицания. Но охота на Руси была всегда, русские жили охотой. И неправильно не регулировать этот вид деятельности, не задавать здесь тон. Международный опыт показывает, что это может быть целой индустрией, способной создавать рабочие места, а это важно для сельской местности и отдаленных населенных пунктов, где организуются охотхозяйства.

О контроле над лесными пожарами

— Нужно исходить из огромных масштабов нашей страны, из наработанного опыта. Например, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на Якутию. Но, чтобы было понимание: с запада на восток республика – 2400 километров, это 13,5 часов полета на самолете Ан-2. А с севера на юг – около 1970 километров, это 11 часов полета на самолет Ан-2. То есть территория велика, а численность населения небольшая, и сотрудников пожаротушения недостаточно. Это надо понимать. Или Бурятия и Забайкалье (примерно равные по площади), где разная культура сотрудников по тушению лесных пожаров, что мы видим по итогам их работы. Эта профессиональная сфера, где должна быть жесткая дисциплина и ответственное отношение.

Что касается усиления контроля, то одним из важных событий для противопожарной работы станет создание межрегионального лесопожарного центра «Север», который будет оказывать помощь наиболее горимым регионам – Якутии и Красноярскому краю. Федеральный бюджет выделит на это пять миллиардов рублей. Более 21 единиц лесопожарной техники закупим в рамках нацпроекта «Экология». Регионы получат почти пять миллиардов рублей на улучшение материально-технической базы. Цель – по итогам года в целом по стране довести оснащенность учреждений, занимающихся охраной лесов от пожаров, до 87%.

Про покупку контейнеров для раздельного сбора отходов

— Сначала логика была такая – закупать контейнеры на федеральные средства. Но по итогам обсуждения проблемы с Российским экологическим оператором (РЭО) мы решили, что финансовые модели многих региональных операторов позволяют привлекать контейнеры разными путями. И нам главное напрямую задействовать региональных операторов во всей этой истории. Обсуждения, какие механизмы могут быть – помимо простой покупки – ещё идут. Коллеги на днях должны дать все свои предложения, из которых мы выберем наиболее действенные.

Про промышленную безопасность

— Предприятие должно работать ради того, ради чего оно создавалось. Наша задача не штрафы собрать, а добиться, чтобы в политике предприятия четко прослеживалась повестка, связанная с рисками для природы. Там, где акционеры, генеральный директор это понимают, в инвестиционной программе учтены все обязательные платежи, все риски заложены в себестоимости продукции. Там, где такого понимания нет, экологические риски не в затратах, а в дивидендах.

Изменение отношения промышленников к экологии неминуемо по одной простой причине – последствия приводят к ответственности. Начиная с репутации, заканчивая ликвидацией последствий аварии и штрафными санкциями.

О либерализации экспорта газа

— Я считаю, что относительно сжиженного природного газа (СПГ) должна быть отдельная позиция страны, отдельное законодательство, отдельная стратегия. В условиях современного мира и технологий невозможно весь газ страны направлять в трубопровод. СПГ – это еще один способ монетизации газа, способный не только перемещать углеводород из одного места в другое, но и давать развитие определенным отраслям экономики, создавать новые рабочие места, повышать конкуренцию.

Например, Чукотка. Здесь остро стоит вопрос электроэнергии. И мимо Чукотки поедет по Северному морскому пути ямальский СПГ. Это шанс для генерации Чукотки? Да! И этот вариант рассматривается. Однако, оказалось, что в этом регионе атом тоже может стать источником генерации, как в случае с Баимским месторождением. Отличный пример конкуренции ­– чей проект будет более выгодным, в ту сторону и склонится решение об энергоснабжении на севере Чукотки. И таких объектов много, где может быть использован СПГ.

О деятельности компаний в недропользовании

— Детально по каждой компании и конкретным проектам я пока не буду спешить говорить. На данном этапе для меня видятся первоочередными несколько тем, через некоторые из них я бы хотел сформировать политику взаимоотношений с недропользователями.

Первое – спящие лицензии. Государство, выдавая компании лицензионное соглашение, ожидает экономического эффекта. Но если участок недр не осваивается, пора разобраться, в чем проблема. Может быть, есть возможность перепаковать и отдать лицензию на разведку, например, юниорам. Здесь предстоит диалог.

Второе – то, о чем я говорил выше, чтобы программа геологоразведочных работ в Арктике учитывала возможность освоения именно новых территории, дала поддержку депрессивным территориям. Третий приоритет я тоже уже упоминал – поиск запасов воды для нуждающихся регионов.

Еще один момент хотелось бы отметить. Мы уходим от практики выбора «конкурс или аукцион» на участки недр. Минприроды защитило в правительстве законопроект, который предлагает единственный вариант торгов на недра – электронный аукцион. То есть у нас будут только открытые аукционы, а это, прежде всего, сохранение интересов государства. И мы нашли в этом вопросе понимание недропользователей, что радует.