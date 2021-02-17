Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:55 3

В Благовещенске бродячие собаки набросились на ребенка

В Благовещенске бродячие собаки набросились на ребенка

В редакцию обратился читатель Амур.инфо Андрей, он рассказал об очередном инциденте с бродячими собаками в районе 28 школы.

— Сын просто шёл из школы, неподалёку бегала стая собак. Когда он подошёл поближе, собаки погнались за ним. Он ничего не делал, чтобы привлечь их внимание, они просто сами переключились на него. Одна собака догнала сына и попыталась укусить за руку. Он уронил варежку и убежал, – рассказывает отец.

Для того, чтобы предотвратить другие подобные случаи, Андрей обратился в полицию. Там ему посоветовали звонить в управление ЖКХ.

— В управлении ЖКХ мне сказали, что ничем помочь не могут, так как контракт с организацией, занимающейся отловом, у них закончился, – сообщает отец.

Напомним, что проблема для Благовещенска актуальна. В настоящее время на территории Благовещенского района строится приют для бродячих собак, который по замыслу руководства города должен исправить ситуацию. Пресс-служба мэрии сообщает, что приют должен заработать в конце февраля.

Просмотров всего: 309

#криминал #происшествия

распечатать

Фотогалерея

Общество

Амурские пожарные помогают застрявшим в снегу автомобилистам
В России и мире

В Москве 11-летняя школьница изрезала прабабушку ножом
Происшествия 3

СРОЧНО: в первой гимназии Благовещенска трое детей упали в обморок
Происшествия 3

Прокуратура нашла вину строителей в падении мужчины в шахту лифта в Благовещенске
Комментарии
Показать все (3)
  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    35 минут назад

    НУ где же вы, зоофилы-собаколюбы? Чего не хрюкаете "люди сами виноваты", "люди сами правоцируют"?!

    Или администрация с их "собак чипируем, стерилизуем и они больше не представляют опасности"!

    Отстреливать блоховозов - единственный выход!

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    28 минут назад

    Выход простой- отлавливать, передерживать две недели(пока хозяин или желающий приобрести пса не найдется) затем утилизировать (открыть мыловарню и цех по пошиву унтов)..

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    27 минут назад

    Хватит бабло мыть

    Отстрел и жесткие наказания на собачников без регистрации.

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь