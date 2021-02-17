В Благовещенске бродячие собаки набросились на ребенка

В редакцию обратился читатель Амур.инфо Андрей, он рассказал об очередном инциденте с бродячими собаками в районе 28 школы.

— Сын просто шёл из школы, неподалёку бегала стая собак. Когда он подошёл поближе, собаки погнались за ним. Он ничего не делал, чтобы привлечь их внимание, они просто сами переключились на него. Одна собака догнала сына и попыталась укусить за руку. Он уронил варежку и убежал, – рассказывает отец.

Для того, чтобы предотвратить другие подобные случаи, Андрей обратился в полицию. Там ему посоветовали звонить в управление ЖКХ.

— В управлении ЖКХ мне сказали, что ничем помочь не могут, так как контракт с организацией, занимающейся отловом, у них закончился, – сообщает отец.

Напомним, что проблема для Благовещенска актуальна. В настоящее время на территории Благовещенского района строится приют для бродячих собак, который по замыслу руководства города должен исправить ситуацию. Пресс-служба мэрии сообщает, что приют должен заработать в конце февраля.