Бывший глава Хабаровского края Виктор Ишаев признан виновным в растрате средств
Сегодня, 17 февраля, Замоскворецкий суд Москвы огласит окончательное решение в деле о растрате средств ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» в отношении бывшего главы Хабаровского края Виктора Ишаева.
Как сообщает ТАСС, Виктор Ишаев признан виновным в растрате крупной денежной суммы с использованием служебного положение. Также судом признана вина экс-директора представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадия Кондратова.
Напомним, что оба фигуранта уголовного дела обвиняются в растрате 7,5 миллионов рублей, принадлежащих «Роснефти».
Решение суда о наказании за совершённое правонарушение будет названо в заключительной части судебного акта.
Как ранее писало ИА «Амур.инфо» в конце марта 2019 года был задержан бывший полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев. Сторона обвинения просит для бывшего главы Хабаровского края наказания в виде заключения в колонию общего режима сроком на семь лет, а его предполагаемого сообщника – на четыре.
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