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17февраля
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сегодня, 17:39 0

В Амурской области ещё один человек скончался от коронавируса

В Амурской области ещё один человек скончался от коронавируса

В Приамурье ещё один человек скончался от коронавируса, сообщает портал стопкоронавирус.рф. За сутки выявили 39 новых заражений, 44 человека выздоровели.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 20 511 человек. 18 914 амурчан выздоровели, 154 скончались.

По данным Амурского управления Роспотребнадзора, темп прироста за последние сутки составил 0,2 процента.

У 35 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (90%), у четверых – в виде пневмонии (10 %), бессимптомных больных не зарегистрировано.

Показатель заболеваемости составляет 2 596,18 на 100 тысяч населения. Всего обследовано на COVID 769 259 человек, в том числе за последние сутки – 3 703.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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