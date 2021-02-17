В Амурской области ещё один человек скончался от коронавируса

Всего с начала пандемии в регионе заболели 20 511 человек. 18 914 амурчан выздоровели, 154 скончались.

По данным Амурского управления Роспотребнадзора, темп прироста за последние сутки составил 0,2 процента.

У 35 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (90%), у четверых – в виде пневмонии (10 %), бессимптомных больных не зарегистрировано.

Показатель заболеваемости составляет 2 596,18 на 100 тысяч населения. Всего обследовано на COVID 769 259 человек, в том числе за последние сутки – 3 703.