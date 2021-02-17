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17февраля
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сегодня, 17:21 0

В Москве 11-летняя школьница изрезала прабабушку ножом

В Москве 11-летняя школьница изрезала прабабушку ножом
Фото: mk.ru

В Москве 11-летняя девочка напала с кухонным ножом на 75-летнюю прабабушку. Девочка была недовольна, что пенсионерка обсуждает с подружками по телефону семейные дела, сообщает «Московский комсомолец».

Семейный конфликт произошёл 13 февраля. Девочка не раз высказывала прабабушке претензии по поводу её разговоров с приятельницами. Пенсионерка каждый день созванивается по телефону с подругами и рассказывает им про семейные дела 31-летней внучки и правнуков, с которыми живёт вместе.

В тот день пожилая женщина находилась в своей комнате, когда к ней зашла правнучка. Девочка сказала, что у неё есть сюрприз, после чего начала тыкать прабабушку кухонным ножом.

По словам пенсионерки, школьница нанесла ей как минимум 10 ударов, а три из них — в затылок и в плечо — оказались самыми глубокими. Обороняясь от девочки, женщина вытолкнула её за дверь и сообщила, что вызовет полицию. Правнучка от этих слов расплакалась.

Вскоре домой вернулась её мать. Женщина в разводе, одна растит троих детей. Мама провела с дочкой серьёзную беседу, но девочка ведёт себя, как ни в чем не бывало. Школьница даже не извинилась перед бабушкой.

Пенсионерка лечит полученные раны дома, обрабатывая их мазью. Она теперь опасается при правнучке звонить подругам и хочет, чтобы с девочкой побеседовал участковый.

Ранее агрессивных действий со стороны школьницы её близкие не замечали. Девочка хорошо учится и на учёте у детских инспекторов не стоит.

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#дети #происшествия

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