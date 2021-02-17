На Совете Федерации обсудили вопросы сельского хозяйства в Приамурье

Восстановление системы мелиорации земель, госпомощь при строительстве овощехранилищ и животноводческих комплексов в Приамурье обсудили на Совете Федерации, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— На сегодняшний день региону нужно провести колоссальную работу по принятию в собственность мелиоративных систем. Сейчас они бесхозяйны – на каждой системе работает до десяти собственников или арендаторов. При этом одни хотят заниматься мелиорацией, другие не хотят или не могут по каким-то своим причинам. В итоге работа в данном направлении сильно усложняется. По-нашему мнению, самый эффективный способ – это передача на баланс Минсельхоза РФ всех мелиоративных систем региона. В этом случае мы сможем заниматься мелиорацией, не спрашивая ничьего мнения, а работать она будет на благо всех аграриев, – сказал министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков.

Главной задачей в сфере продовольственной безопасности региона власти считают развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. Из-за наводнений в Приамурье погибло более 250 тысяч гектар посевов, показав острую необходимость в реконструкции существующих в регионе мелиоративных систем. Всего на территории области их насчитывается 233, из них 201 система с площадью обслуживания 176,4 тысяч гектар является бесхозяйной и на 80 процентов изношена.

— Мы умеем выращивать. Но мы не можем сохранить. У нас нет современных овоще- и картофелехранилищ. Наше предложение касается стимулирования их строительства. Речь идет о том, чтобы из федерального бюджета была поддержка не 20% на компенсацию затрат, а 50%. И нас поддерживают в этом плане все субъекты ДФО. Так что мы говорим не только за себя, но и за весь Дальний Восток. Аналогичный вопрос касается и строительства крупных ферм молочного направления. На сегодня есть меры поддержки с нашего областного бюджета, есть компенсация из федерального бюджета 25 % затрат, но такая же мера поддержки действует и в Московской области, в и Ленинградской, и в любой другой, более благополучной по сельскому хозяйству. И мы считаем – это неправильно. На Дальнем Востоке все дороже: и строительство дороже, и содержание дороже. И поэтому просим, чтобы для Дальнего Востока сделали преференции и увеличили размер компенсации не менее чем до 50%. Эта инициатива также находит поддержку у наших коллег и в Якутии, и в Приморье, и в Хабаровском крае, – рассказал Олег Турков.

Амурская область нуждается в строительстве и модернизации существующих овоще- и картофелехранилищ. Они необходимы для того, чтобы сохранить собранный урожай, внутри региона. Так из-за отсутствия необходимого количества хранилищ большую часть картофеля и других овощей амурские аграрии продают в Якутию и другие регионы. В итоге Приамурье, которое способно полностью обеспечить себя картофелем, вынуждено в конце сезона закупать его в Китае или завозить из других регионов.

Все вопросы, вынесенные Амурской областью на обсуждение, получили поддержку членов комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации РФ.